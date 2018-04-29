暗戀女同事 噁男偷褲留DNA

2018年04月29日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

北市南港某金融園區20歲謝姓男工讀生，因暗戀大他7歲的林姓女同事，又不敢表白，竟連續2天偷拿林女等OL的衣褲，躲在廁所自慰，事後再放回衣櫃。林女發現有異嚇得報警，警方循線將謝男約談到案，謝坦承壓抑不了自己的慾望，雖深感後悔，但仍遭公司立即解聘，還惹上毀損罪嫌。

目前就讀大學的謝男，已在該公司工讀幾個月，平日主要負責收送信件，及收取同事的制服送洗等工作。日前，林女在公司更衣室換好制服，將私人衣物放在公共衣櫃內就去上班，後來公司臨時要套量制服，她返回更衣室，打開衣櫃卻發現私人長褲不見了，等套量完制服，返回再打開衣櫃，長褲已掛回來，但赫見長褲內部有濃稠物，林女嚇得花容失色到警局報案，並將長褲交給警方作DNA採證。

林女衣物有濃稠物的消息在公司傳開後，另2名女職員也反映，前一天發現自己的褲子、襯套上也有黏黏的液體，雖覺得很奇怪，但沒想到竟會是男性分泌物，女職員們紛紛大罵變態。

警方調閱監視器畫面，發現只有謝男進出更衣室，通知他到案說明。謝坦承，因十分愛慕林女，但礙於與林女相差7歲而不敢表白，在對林女的性慾望壓抑不了的情況下，才會趁著工作之便，連續2天要偷拿林女的衣物自慰，沒想到前一天拿錯了。全案訊後，依毀損罪嫌函送法辦。

(中國時報)