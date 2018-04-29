最長木偶戲電視劇集 霹靂拚世界紀錄

2018年04月29日 04:10 中國時報 陳大任 報導

霹靂布袋戲最早從《霹靂金光》開始，以連續劇形式發展至今《霹靂天命之戰禍邪神》，30年累積高達2283集戲劇，不但捧紅素還真、一頁書、葉小釵，創造動畫、電玩、周邊商品，陪伴許多人從少年成長至中年。今（29日）將挑戰「最長木偶戲電視劇集」金氏世界紀錄，為台灣文創、戲劇史寫下新頁。

1980年代，霹靂即跳脫傳統野台布袋戲形式，以電視布袋戲方式呈現，加上電影運鏡、光電火石特效，在製作水準、成本上，都凌駕於當時一般電視劇，最為戲迷津津樂道的是，至今所有角色口白都是由號稱「八音才子」的黃文擇一人擔任，成為霹靂布袋戲最大的藝術資產。

霹靂布袋戲在多變的影視娛樂環境下，有堅持也有改變；從電視、DVD延伸到網路，成為全球華人最喜愛的戲劇之一。2001年推出全球第一部布袋戲電影《聖石傳說》、2013年上演《3D立體冒險劇場梵天祭》、2015年《奇人密碼－古羅布之謎》也創造不少話題。

邁步國際拓展族群

霹靂不斷突破演藝形式，《狼城疑雲》曾受邀在國家劇院演出，亦與通路業者結合品牌行銷、開發授權商品，其肖像公仔一度是消費者爭相收藏品。首款多人競技手遊《霹靂無雙》在年初台北國際電玩展更是大放異彩。

為了拓展觀眾族群，霹靂布袋戲除了傳統台語發音，也嘗試配過國語、英語，近年更與日本知名劇作家虛淵玄合作推出《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》而更加國際化。

今天霹靂在台北與大陸烏鎮同步舉辦素還真30周年蓮華誕活動，除以霹靂精彩內台戲開場，全新造型素還真將首度亮相，霹靂國際多媒體董事長黃強華、八音才子黃文擇及金氏世界紀錄代表將共同出席，宣布成功挑戰金氏世界紀錄「最長木偶戲電視劇集」。

(中國時報)