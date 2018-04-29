《霹靂異數》再現重溫素還真情史

2018年04月29日 04:10 中國時報 陳大任 報導

清香白蓮素還真、刀狂劍癡葉小釵、百世經綸一頁書，都是霹靂布袋戲家喻戶曉的經典角色，戲劇拍攝至今亦保留早期黃俊雄布袋戲角色如：秦假仙、黑白郎君。但備受戲迷期待的是將重拍《霹靂異數》，坊間盛傳素還真老婆風采鈴將重新登場，細說素還真戀愛史。

素還真出道30年，著名出場詩「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，對霹靂戲迷來說，是「無人不知、無人不曉」，素還真在不同時期不僅面貌不同，還有各種分身，如1995年《霹靂幽靈箭》的神祕女郎、1996年《霹靂烽火錄》的花爵百鍊生、2000年《允起雲湧》的臥雲。而有江南第一才女稱號的風采鈴，與素還真在《霹靂異數》時期相識相戀，素續緣正是兩人愛的結晶，「有情無緣，情無歸所；有緣無情，情難長續；情緣相隨，天荒地老」，即是素續緣名字的由來。

素還真在霹靂劇中久未出現，去年在網路短片《素還真生日慶生特輯》亮相，透露正忙於「拍戲」，此話一出引發熱議，挑起粉絲們各式奇想劇情的討論不斷；據知，霹靂將拍攝《霹靂異數》前傳，不但重新塑造素還真，他與風采鈴的戀愛史也將再度搬上螢幕。而黑白郎君則因礙於版權關係，不會再出現霹靂後續的劇集當中。

(中國時報)