林宥嘉寵妻放閃萬人

丁文琪目前懷孕近7個月外貌依舊亮眼，昨挺肚到場支持。

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中國時報
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林宥嘉昨在高雄巨蛋舉行「THE GREAT YOGA終極家場」，賣力演唱。

林宥嘉2018歡慶出道滿10周年，「THE GREAT YOGA」世界巡迴演唱會28日在高雄巨蛋舉辦「終極家場」，懷男寶約7個月的老婆丁文琪挺著大肚愛相隨。他昨身穿黑白格紋套裝，飆唱〈熱血無賴〉揭開序幕，熱情呼喊：「高雄的朋友晚安，歡迎大家來到終極旗艦場。」

林宥嘉在演唱〈我夢見你也夢見我〉時，舞台後方投射出丁文琪及過世愛犬哈吉的插畫，接下來他自彈自唱丁文琪的歌曲〈不說〉，搭配以兩人為主角的動畫，演唱會上滿滿都是獻給老婆的驚喜，他笑說：「我絕對絕對沒有要挑戰原唱，原唱在我心中的地位非常崇高，因為我一直都非常喜歡〈不說〉，又跟原唱滿熟的！」

票房收入2000萬

在演唱〈推動搖籃的手〉前，他淚崩透露去年阿公過世，阿公多年前就已認不出親友，但有天竟對他說：「你是林宥嘉，我知道你，你現在大明星，恭喜哦，你娶某了！」那天他非常開心，但阿公不久後就過世了，「原來那是他最後一次跟我聊天」，也永遠不會忘記阿嬤守著阿公躺在病床上的背影。

林宥嘉此次世界演唱會巡迴2年，跨足美國舊金山、洛杉磯及紐約，最終場唱回高雄，共計31場演出。高雄場砸下1100萬打造高科技舞台硬體，砸60萬製作3套新服裝，還創下他個人最長表演時間，演唱41首歌曲，全程逾3小時，昨現場坐滿1萬名觀眾，票房收入約2000萬。

(中國時報)

「百年難出一個林俊傑」

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