吳念軒詹宛儒啟動《魔神仔》

吳念軒（左起）、楊丞琳、詹宛儒在《紅衣小女孩2》中演技大爆發，電影賣出破億票房。

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中國時報
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由吳念軒、詹宛儒演出的VR短片《紅衣小女孩之魔神仔》前導影片，27日隨《紅衣》系列電影第3部曲《人面魚：紅衣小女孩外傳》一同發布，發布會上監製曾瀚賢透露《人面魚》劇情與「虎爺」有關，吳念軒有望在2部紅衣系列新作中亮相，而《人面魚》劇組雖詢問過詹宛儒的意願，但她目前未接到演出邀約。

詹宛儒的經紀人表示：「因為她也是在《紅衣》被看見，所以如果有需要的地方，我們很樂意幫忙。」據知兩人演出的《紅衣小女孩之魔神仔》，將成為《人面魚》跟《紅衣2》故事的連結，也就是製片方鋪墊從「紅衣小女孩」宇宙，轉變成「魔神仔」宇宙的關鍵。

片長僅6分鐘

《紅衣小女孩之魔神仔》全片拍攝2天，片長預計約6分鐘，採VR放映，劇情時間點設在《紅衣2》之後，在曝光的30秒前導片中，吳念軒和詹宛儒已有愛的結晶，為成家找房，小兩口還甜蜜鬥嘴，討論新居擺設，未料吳卻被吸進一面鏡子中。短片將運用在密室逃脫遊戲中，預計今年暑假推出。

電影公司也公開號稱由「紅衣小女孩」主唱的歌曲〈光的盡頭〉MV片段，據悉是由《紅衣2》中2位小女孩演員所唱，5月公開完整版，另將陸續推出LINE貼圖、機器人、實體漫畫，以所有周邊細節勾勒出完整的「魔神仔宇宙」。

(中國時報)

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