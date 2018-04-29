邱澤蓄鬍飄台味 光屁股遭拷問

2018年04月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

邱澤習慣了不修邊幅的頹廢造型，擔心殺青後不捨刮鬍子。（粘耿豪攝）

邱澤在國片《江湖無難事》扮演台客製片人，外型蓄鬍又曬黑，身上有牡丹和龍形刺青，還得說一口流利台語，他笑言入戲太深，私下經常冒出「語助詞」，徹底顛覆帥氣形象，還犧牲色相露臀演出，他表示該場戲在冷凍庫拍攝4小時，為演出被黑道大哥拷問折磨的悲慘狀態，除了一臉傷妝，他更自薦脫衣裸體被潑冰塊，都沒有保暖機制？邱澤笑說：「都脫了怎麼保暖？超冷！」

《江湖無難事》昨舉行探班記者會，龍劭華大聊和姚以緹的親熱戲，搞笑說：「沒有床戲我不接！」2人開拍當天就得接吻，幸好導演高炳權先安排「相親」晚餐培養感情，但被問尺度時，龍劭華突然爆料：「露骨的是邱澤，他露屁股，全脫耶！」讓原本還不想爆雷的邱澤輕拍對方說：「稍等勒（台語：等一下）！我都忍住了！」之後邱澤也大方聊裸戲，還加碼預告：「很多場都有露！」

顏正國當黑道顧問

該片找來「角頭幫」助陣，包含《角頭2》導演顏正國、演員黃尚禾及吳震亞，龍劭華開玩笑說劇組的「黑道顧問」是顏正國，顏笑著搖頭否認，黃尚禾和吳震亞則說之前都覺得顏很嚴肅，此次終於看到他風趣的一面。被問《角頭3》進度，顏正國表示尚未動工，因自認是「外行」未參與電視版拍攝。《江湖無難事》預計5月殺青，暫定明年上映。

(中國時報)