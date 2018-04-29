2018年04月29日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

夏于喬和鄭人碩主演的驚悚推理劇《薛丁格的貓》今晚完結篇，戲裡因角色精神錯亂，處於崩潰失控情緒狀態，拍攝期間她常躲安靜角落醞釀情緒，和其他演員也零互動，拍完後還一度無法抽離，「很想知道這角色之後的生活過得好不好，故事和角色不在了，要開始找回自己，心裡覺得很難過。」

她一連拍了鬼片和驚悚劇竟有「後遺症」，「身體一直很不舒服，臉狂冒痘，後來才知道可能之前累積太大壓力、精神太緊繃，除了看皮膚科，推拿師說我太誇張，身體僵硬到像做苦工。」有卡陰？她說：「我是個會往正面想的人，也沒有敏感體質，即使一個人在家聽到奇怪聲音也不覺得怎樣。」

和怪事和平共處

原來這半年來，她每天凌晨睡覺前都會聽到規律的打鼓聲，「一開始會想是什麼，後來也就習慣，我從不想是不是有奇怪的事，就先和它和平共處。」她說拍鬼片《粽邪》期間，下榻的旅館也聽到聲音，她想成樓上有人搬東西，以前出國拍外景，房內電視機突然打開，也覺得是電路問題，「如果合理解釋可以解釋得了，我願意去相信那個合理解釋。」

連拍2部類型作品，最讓她開心的是不再被以為只能甜美，也很想再演喜劇，她的已故恩師李國修曾告訴她：「妳先把文戲（正經戲）演好，再學喜劇，不能沒有基礎就學。」她說直到恩師離開，在屏風都沒演過喜劇角色，「我現在才知道喜劇節奏非常難，當年演《總舖師》都是導演陳玉勳一手調教，如果有機會，我想知道自己還能不能做得到。」

(中國時報)