搭滑翔傘 玩轉韓國丹陽

2018年04月29日 04:11 中國時報 何書青 （韓國丹陽傳真） 報導（韓國丹陽傳真）

「滿天下Sky Walk」能賞盡丹陽美麗的山光水色，向外延伸、全透明地板的天空步道，吸引大批遊客來此試膽。（韓國觀光公社提供）

韓流時尚不斷帶動韓國觀光，除了追隨韓星歐巴們的腳步造訪劇中或節目中的景點，「玩得像韓國人」更是新趨勢，大至著名觀光景點、小至韓國人日常愛的吃喝玩樂，若能一網打盡便不虛此行。首爾是赴韓遊客熟知的主要城市，若血拼夠了，不妨到鄰近首爾、車程2小時左右的丹陽，來趟刺激與浪漫兼具的近郊番外篇。

去年7月才開幕的「滿天下Sky Walk」天空步道，現已是丹陽的熱門旅遊新地標。外觀呈球狀的「滿天下Sky Walk」，以兩旁懸空、全長約600公尺的螺旋斜坡梯圍成，漫步而上能無死角享受南漢江和群山美景，走到頂端便是萬壑千峰眺望台，距南漢江水面有120公尺之高，最刺激的試膽處是其往外延伸、全透明地板的天空步道，令人步步驚心卻有種站在碧綠江水之上的奇妙飄然感。此外，還有高空滑索、生態園區等設施。

征服恐懼玩飛行

CAFE SANN是間因坐擁絕美景色而在韓國火紅的咖啡廳，海拔約600公尺，咖啡廳外大片草坪的崖邊，能俯瞰層層山峰夾著優雅蜿蜒的南漢江，壯觀又浪漫。咖啡廳旁的滑翔傘場在丹陽十分著名，能讓大膽遊客挑戰真正凌空翱翔在大片山水中的刺激；現場有行前教學，初學者也可玩，不玩的遊客就在店內品嘗茶點、賞景，或到露台看著一個個伴隨尖叫歡呼聲的滑翔傘從旁飛過。

全副武裝後便有教練隨行啟程，但成功起飛可要靠自己，在教練視風況合適、指示「Run！」後，遊客就得用盡全力往崖邊衝刺，路途中，眼見懸崖愈來愈近、但為順利起飛也不可腿軟停下，可說是征服恐懼的終極挑戰，成功後就是令人驚喜的海闊天空，暢快享受此生難忘的美麗飛行；想再更刺激，只要跟教練說一聲，他可非常樂意帶遊客來趟雲霄飛車般的滑翔傘之旅，全程也提供攝影服務。

LED燈玫瑰園超閃

「垂楊介星光隧道」是丹陽去年7月才落成的約會勝地，已迅速成為網美拍照熱點。廢棄的火車隧道透過新穎的燈光和影音技術，變成綺麗魔幻的驚奇空間，穿越這200公尺的隧道像走一趟異次元世界，令人目不暇給；走出隧道又別有洞天，5萬朵LED燈玫瑰花的絢爛庭園映入眼簾，發光的可愛動物擺設也藏身其中，還有大型戒指、禮堂、求婚男女剪影等布置，浪漫指數破表，是告白、求婚最新好去處。

(中國時報)