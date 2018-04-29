逛市場做茶療玩得像韓國人

2018年04月29日 04:11 中國時報 何書青 （韓國丹陽傳真） 報導（韓國丹陽傳真）

「垂楊介星光隧道」用絢爛燈光和音效設計，打造出有5萬朵LED燈玫瑰花的浪漫夢幻的庭園。（何書青攝）

通仁市場超萌的吸睛吉祥物「古錢幣娃娃」。（何書青攝）

「券超所值」、可找現金零錢的「傳統市場禮券」讓遊客玩的更省，望遠市場也可用。（何書青攝）

想玩得像韓國人，先到傳統市場走一趟吧！首先推薦位於首爾知名弘大商圈附近的望遠市場，此處不像廣藏市場觀光客較多，因此保有更貼近在地日常的風貌。雖是傳統市場，望遠市場卻從早上9點開到晚上9點，便宜又原汁原味的韓式小吃、糕點、蔬果琳瑯滿目，還有特殊的炸全雞，推薦必吃的有辣炸雞丁、糯米口味的螺旋甜甜圈，人氣火紅的Isaac Toast & Coffee吐司專賣店也在此設有分店。市場裡還有超市、雜貨店等，要便宜掃貨來這裡準沒錯。

首爾還有個極富特色的通仁市場，入口處可兌換韓國傳統古錢幣，服務處會送上一個便當盒，讓遊客在有合作標示的店家，用1至3枚古幣購買特別的小份美食，裝於便當盒邊逛邊吃，有趣之餘，也適合想用小錢吃少量、多試味道的遊客；該市場還有超萌吉祥物「古錢幣娃娃」，其周邊商品也是必敗之一。若想更省，推薦購買「券超所值」、可找現金零錢的「傳統市場禮券」，有價值5000、1萬、3萬韓幣3種面額，目前已有300多家韓國傳統市場及附近商家可使用。

若逛累了，首爾有2間店的Tea Therapy茶療館是紓解身心疲勞的好去處，可品嘗天然又養生的韓茶、泡有藥草配方的足浴。店內的自我檢測表讓人找出適合自己體質的茶飲，像減肥、抗老或紓壓等，還附上紅棗乾片、黑豆等健康小點；一旁的足浴則有舒緩壓力或促進血液循環的藥包可選。尤其對於玩到鐵腿的遊客來說，來這裡可說是療癒度十足。

(中國時報)