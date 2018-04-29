廣告教母余湘 傳授經營之道育新秀

2018年04月29日 04:11 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 撰文魏伶芳（《愛女生》雜誌主編）

余湘（左二）與工作夥伴相處愉快。（樂時尚提供）

聯廣上市當日，余湘走紅地毯進證交所。（樂時尚提供）

余湘（右）與丈夫吳力行感情相處融洽,稱丈夫為「吳哥哥」。（樂時尚提供）

年輕時期的余湘（中）與老公吳力行、兒子Chris。（樂時尚提供）

（樂時尚提供）

走過生命轉彎處的余湘（余姊），有著人生中許多不可思議的故事，人生的第一份工作從李奧貝納的總機小妹開始，到後來成為和信傳播總經理，再成為WPP集團CEO兼董事長與聯廣傳播集團的董事長，也是台灣唯一將廣告公司推上上市的廣告教母。她曾因為突如其來的腦血管瘤破裂，歷經腦部重大手術，在鬼門關下奇蹟的撿回生命，她是我生命中敬仰的前輩，許多處事之道，都值得我學習，余姊說：「當你能成為有影響力的人，千萬別吝嗇你的力量，去幫助需要幫助的人。」

我和余姊相識20多年，歲月沒在她臉上留下太多痕跡，反倒是在她身上留下了智慧。她告訴我成功沒有絕對的定義，若用金錢來比較成功與否，永遠會有人比你富有；若以權力來相較，永遠會有人比你有權力，所以不需羨慕別人的成功。

30歲不到的余姊就擔任了總經理的職務，出門都有司機接送，很多人都羨慕她的成功，但當年的她就很清楚即使已擔任高階經理人，但仍是為別人作嫁，所以毅然決然的離開舒適圈，放下了人人稱羨的職務，在華視包下了節目選擇了創業之路，余姊說：「別去羨慕別人手上的大鑽戒，因為戴上鑽戒的手，翻過來看一定布滿了繭。」懂得去看成功人背後的努力過程才是我們應該要去看重及學習的。

做總機聽聲辨人

一個總機小妹，如何成上市廣告集團的董事長？余姊總是說著自己的故事，「我只是一位很普通來自台東鄉下的孩子，沒有強而有力的後台，也沒有比別人聰明，靠的只是比別人多花雙倍的時間去學習和用心做好每一件事。」小時候家裡經濟環境並不好，出社會時就告訴自己，將來有機會一定要賺錢，夢想著有一天要蓋一棟大房子給父母，孝順成為了她不斷努力工作的動力與目標，人生第一份工作因緣際會之下，讓她踏入廣告公司，從總機小妹開始做起。

她靠這「聽聲辨人」的本領，認真記住每一位電話裡的客人，接起電話時對方只需要「喂」一聲，便能叫出對方姓名，她的認真態度讓她有機會升格為媒體部門專員。完全沒有媒體工作經驗的余姊，為了讓自己能快速進入狀況，中午用餐時間，其他同事總是放空休息，但余姊卻是躲在咖啡廳角落默默裡研讀廣告媒體相關書籍，不斷充實自己，對公司交辦的每件事情用心去完成它，所以余姊常說他只做過一份工作，爾後的工作都是自動找上門，從未遞過一封履歷。

2008年因腦血管瘤破裂，讓余姊在18天內經歷3次大手術，余姊的丈夫「吳哥哥」當時還被醫師告知要有心理準備，手術後的余姊在加護病房內全身插滿管子，「吳哥哥」在旁細心守護著，他告訴兒子若媽媽能夠歷經難關回到家，我們也要有心理準備，因為回到家後的媽媽可能不再是以前的媽媽，我們必須把媽媽當作女兒來照顧，可見當時的情況真的非常不樂觀，能夠經歷生死關卡，余姊說在這生命存亡之際，「神的愛」是唯一的拯救。

自從信奉耶穌後，余姊告訴我們她找到了心中的平安，再也不需要迷茫的到處求神問卜。經過幾個月休養後的余姊，第一次可外出與姊妹淘共進午餐時，讓我記憶猶新，當時的余姊笑臉迎人地告訴我們，謝謝大家的關心，自己身體狀態已無罣礙，但我們幾位好姊妹當時看到的她的狀況並不好，走路時需要旁人攙扶，喝水時使用吸管，嘴角卻不自覺流出水，但余姊為了不讓大家擔心，仍堅硬的挺起身子和大家談天說笑，還在年底歲末特地舉辦了感恩餐會，向在場的每一位朋友一一道謝，好友也紛紛獻上手摺紙鶴祝福，現場氣氛充滿溫馨與感恩。

激勵設計師重生

余姊還提到知名珠寶設計師「趙心綺Cindy Chao」過往一段故事，2008年6月余姊一眼就看中了Cindy Chao設計的一款珠寶「紅寶側飛蝴蝶」，但還沒買下，7月時便進了醫院手術，當她醒來後透過祕書得知，Cindy Chao與工作室人員著急想要尋找余姊，擔心著她是不是因為不喜歡她的珠寶設計，所以不購買，當時余姊出院沒多久後光著頭，半邊臉僵硬地跑去Cindy Chao工作室買了這只蝴蝶，Cindy Chao看到余姊一如承諾，出現在公司時，已經止不住淚水，Cindy Chao說，任何人在身體剛出院的狀況，第一選項絕不會是跑來買珠寶，當時余姊氣若游絲，只告訴她，「我沒有不買哦，我也沒有忘記你，我只是去開刀。」

這番舉動讓Cindy Chao在現場感動得淚流滿面，而當年買下這一只令余姊一眼就喜歡「紅寶側飛蝴蝶」，蝶翼上鑲嵌了兩顆緬甸紅寶，身體扭曲，很想破繭而出，很想展翅高飛的胸針，給足了Cindy Chao繼續向前走的勇氣，為已經停掉其他訂單1年半、專注做作品的工作室，帶來陽光，事後余姊也才知要不是自己按照承諾買下了「紅寶側飛蝴蝶」，也許再也看不到Cindy Chao在國際發光發熱的珠寶設計。

很多人在生死關頭走過後通常都會大徹大悟，放下手邊繁忙的一切事務，但余姊卻仍擔任聯廣傳播集團董事長，近期還籌備著要開辦「知行者學院」。余姊說，8年前她買下聯廣傳播集團時，就有了想要推動上市的念頭，因當時就想打造一個平台，讓台灣有廣告才能的人，能夠留在台灣，而不是外流國外，在媒體廣告產業工作，需要有非常大的熱忱與毅力，才能夠堅持下去，所以一個好的發揮平台非常的重要。

開辦知行者學院

「知行者學院」在緊鑼密鼓籌備中，希望讓學員們能夠得到經驗的傳承，將自己一生所學能夠接棒傳承下去，「知行者學院」將以為期18天的課程開辦，另外找100位余姊的好友舉辦文化沙龍，這些朋友都是企業經營者或知名人士，在講座裡不去強調成功，因為成功無法被複製，談論的是失敗的經驗，透過講座傳遞讓更多人能反思找尋到未來。

(中國時報)