愛其華珠寶 婉約高雅綻放腕間

2018年04月29日 04:11 中國時報 報導魏嘉虹

「夢中花」天然寶石珠寶表。 圖片提供愛其華

「穹蒼虹彩」天然寶石珠寶表。 圖片提供愛其華

「花中花」天然寶石珠寶表。 圖片提供愛其華

珠寶「山茶花」，看似珠寶，也是腕表。 圖片提供愛其華

東方的山茶花已是設計師鍾愛的靈感繆思，伸展台上不可缺席的設計元素，Ogival的珠寶「山茶花」不只是規矩的表，也能化身珠寶飾品，以細膩華麗線條勾勒出山茶花唯美姿態，表面以珍珠母貝精雕綻放的山茶花，層疊的花瓣展現曖曖內含光的婉約，外圍的鑽石則彷彿是停駐在花瓣的晨露，光澤柔和瑩潤映襯著清靈的山茶花，流光溢彩與繁花盛放縈繞於腕間，詮釋都會女性優雅從容的生活態度！

19世紀約瑟芬皇后非常喜愛園藝，也成為珠寶設計的主流，加上當時航海探險盛行，許多探險家從遠東、美洲、非洲帶回種子，稀有花草孕育而生，也成為Ogival創辦人Mr. Rene Brandt靈感來源，他以植物為題材設計一系列熱情奔放的珠寶，掀起自然花草設計新風潮，也成為歐洲貴族競相收藏的臻品。

花中有花 別具驚豔

「花中花」天然寶石珠寶表如藝術創作的元素與手法，看似腕表也是珠寶，輕輕推開璀璨寶匣，便開啟有著美麗臉龐的腕表，花中有花，別具驚豔。圓形、梯形、水滴形、三角形等數種不同切割的天然寶石與CZ堆疊排列，在看似衝突的組合外表下，將起承轉合絕妙旋律暗藏其中，絢麗彩寶打造一幅華麗意境！

「夢中花」天然寶石珠寶表，是Ogival設計師以極為細緻的感性表達出自然界無所不在的詩意。表帶結構空靈秀美，輕繞手腕，讓人怦然心動！女人纖柔手腕在方寸之間讀時展現優雅從容，整只腕表皆透過瑞士鐘表師傅精心打造，映耀生輝、光彩熠熠，完美結合製表工藝與寶石設計的經典作品。

穹蒼虹彩 鑲嵌彩寶

「穹蒼虹彩」天然寶石珠寶表的表殼皆鑲嵌施華洛世奇天然寶石，每顆都經過精心切割，務求在亮光、火彩和色度上達到最高水平，豔麗紅、嫵媚紫、大地琥珀，各色天然寶石將穹蒼虹彩幻化於腕間。「戀香」珠寶表表殼以純真的花朵活耀著歡愉氣息，精緻八心八箭CZ鑲嵌流洩著優雅光燦，婉約高雅的設計詮釋花開時刻的美好！

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(中國時報)