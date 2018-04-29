Soplica香甜酒品醇無負擔

橡木桶洋酒總經理袁德珮祝大家母親節快樂。　圖片提供橡木桶

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中國時報
報導王儒哲

搭配母親節檔期，橡木桶洋酒隆重引進多款才貌兼備的美酒陪媽媽喝一杯，包括連續27年獲坎城影展指定用酒摩當卡地紅酒限量瓶、坎城開幕記者會驚豔四座的Ice Rose粉紅酒等經典好酒。此外，使用100％純天然新鮮水果製造，完全不添加任何化學香料色素、不額外加糖，保留完整頂級水果風味的波蘭Soplica香甜酒，獨特風味值得一試。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，近年「她經濟」概念抬頭，強調「Lifestyle」、女性本位的消費型態在市場上占有一席之地。其中「天然」、「綠色」概念更是眾多女性消費者特別注重的焦點。從今年初上市的蘭頌有機香檳、百樂門有機威士忌等等，雖然價格相較同類商品高約10～20％，仍有穩定的銷售量。

而女性族群為大宗的甜酒市場，除了以天然方式獲得甜度的冰酒、貴腐酒深受歡迎之外，首度引進台灣的波蘭Soplica香甜酒，遵從百年波蘭傳統，使用100％純天然水果製造，簡單加入冰塊就非常好喝，更能搭配甜點，甚至加入紅茶、咖啡等。純天然無負擔的享受，可望帶動整體業績成長1成。

今年度橡木桶洋酒為提供會員更完整、優質的服務，全面更換會員系統。無論是舊會員換新卡或是申辦新會員，都能享有指定商品限定折扣、特約商家限定優惠、電子化紅利集點等10大會員專屬好康。即日起至4月30日至橡木桶洋酒門市申辦更送「200元陽酒消費券」一張。想知道更多佳節酒訊，速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，並加入橡木桶洋酒@LINE，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)

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