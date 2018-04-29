母親節3C禮燦坤春電展最划算

2018年04月29日 04:11 中國時報 報導王儒哲

擁有7種美顏模式的CASIO TR-M11粉餅盒自拍神器下殺3.8折，市價1萬5490元，展場限定價5990元。 圖片提供燦坤

iPhone X+Apple Watch S3折4000元，加贈市價1390元原廠矽膠套。 圖片提供燦坤

一年一度的春電展已於27日登場，看好母親節加春電展雙題材加乘，燦坤於春電展除祭出購買電競筆電送價值超過6000元的INTEL電競軟體包，同時也推出Apple Watch Series 3 GPS版本購機方案，單機購買現折500元，再享8期0利率；與iPhone合購最高可折4000元；並提供Apple Watch鑑價服務，鑑價價格可保留至5月20日，並持Apple Watch舊換新最高可折抵4800元。

活動主打iPhone X＋Apple Watch S3折4000元，加贈市價1390元原廠矽膠套；採用第8代Intel Core i處理器的新品LENOVO IdeaCentre Y520T I5-8400 GTX1050Ti混碟獨顯電競專用主機市價3萬1990元，展場限定價2萬3999元；擁有7種美顏模式的CASIO TR-M11粉餅盒自拍神器下殺3.8折，市價1萬5490元，展場限定價5990元。

(中國時報)