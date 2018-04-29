一口威士忌明辨煙燻或泥煤

2018年04月29日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

Johnnie Walker Double Black（圖片提供各品牌、攝影石智中）

Ardmore（圖片提供各品牌、攝影石智中）

Caol Ila（圖片提供各品牌、攝影石智中）

Talisker（圖片提供各品牌、攝影石智中）

Ardbeg（圖片提供各品牌、攝影石智中）

Lagavulin（圖片提供各品牌、攝影石智中）

認識身邊不少威士忌飲用者，對於煙燻味（Smoky）和泥煤味（Peaty）還存在一些迷思，近十年來泥煤味受到威士忌狂熱者的追捧，但其實整個蘇格蘭地區的威士忌都有所謂的泥煤味，也有不少人會將它和煙燻味搞混，而如何品飲出這兩種的區別，也是我們想告訴大家的。

講到泥煤，多數人一定會馬上聯想到艾雷島（Islay Island）著名的消毒水風味威士忌，的確，那種略帶碘酒味，奶油鹹味和刺激的口感，在眾多威士忌中相當特別，也讓艾雷島這個名字成為另一種指標性的品牌，但，如果不說或許很多人不曉得，全蘇格蘭地區幾乎所有的威士忌都有煙燻味和泥煤味，只是含量太少（或風味不若艾雷這麼突出）以至經常被忽略，而這兩種風味的由來，則與蘇格蘭地區獨特的風土有關。

蘇格蘭地處高緯度，終年寒冷，加上柴薪取得不易，所以早期農民生火均是以泥煤生火，泥煤是古代動植物未完全碳化完成，所留下的產物，農民從沼澤區中取出風乾後，即可做為生火原料。但因為這種泥煤碳化未完全，所以在生火時產生的煙會比一般的煤炭來得多，這也造究了泥煤獨特的煙燻味。

海拔高低風味各異

而在蘇格蘭六大產區裡，每一區或許會因為地型與地勢的不同，產生不同的泥煤沉積物，但如高海拔的高地區就會有較多的針松葉林，臨海的艾雷島則是帶有海水風味，而海拔較低的地區，植物種類也比高海拔地區豐富，間接帶來較複雜的特殊風味。

而煙燻味的由來主要有二，首先釀酒之前，為了讓酵母與麥芽產生作用，發麥是重頭戲。但發麥過程在中途必需中斷，防止麥芽本身的糖分消耗殆盡，而中止的手段就是使用煙燻，讓麥芽裡面的水分被烤乾，呈現乾燥的狀態。而這時的煙燻就會成為威士忌煙燻風味的第一種條件；另一種主要出現在橡木桶的炙烤過程，讓蒸餾出來的原酒能與橡木桶產生更多物理接觸，提取更多風味。煙燻味是一種很常見的味道，如烤土司、煎牛排、炙燒肉類等所有會讓人食慾大開的梅納反應風味。

發麥製程藏泥煤味

搞懂煙燻味後，回頭理解泥煤味就容易多了。發麥過程中除了燃燒泥煤會帶來煙燻味外，泥煤本身的風味也會附著在麥芽上頭，可以說煙燻和泥煤是相輔相乘的，而另一種獲取泥煤風味的關鍵在於將原酒陳年於過去製作過泥煤威士忌的橡木桶中，也能獲得泥煤風味。

目前泥煤多以ppm（Part Per Million，百萬分之一）表示，1ppm相當於1公升的酒含有1毫克泥煤，ppm愈高，泥煤風味愈強，目前蘇格蘭的麥芽廠都能針對不同酒廠需求做出不同ppm的麥芽產品供酒廠蒸餾。

煙燻風味基調

Johnnie Walker Double Black

■若以調和式威士忌來說，Johnnie Walker的黑牌算是相當「標準」的煙燻味威士忌，而最近品牌又推出了煙燻味升級版的Double Black，強調自然煙燻威士忌與熟成於烘烤橡木桶中陳年的威士忌，兩者調和勾勒出更清晰的煙燻味風貌，如果你對煙燻味感到難以理解，喝一次你就能理解酒液中肉桂、烤土司或燒烤肉類的美好味道是從何而來。建議售價／1,100元

Ardmore

■初期是為了拿來調和Teacher’s的調和威士忌酒廠，但這十年的泥煤熱也讓Ardmore被推上峰頭浪尖，因屬高地產區，所以Ardmore蒸餾出來的威士忌也帶有典型的高地特色，那就是木質、苔蘚為基調，不像其它泥煤威士忌，Ardmore的最大特色是它的煙燻味，那是一種像燒柴、或米飯遇直火焦掉的香氣，是所有泥煤威士忌裡，煙燻特色最明顯的一款。建議售價／720元

煙燻混泥煤

Caol Ila

■身處艾雷島這個最富泥煤盛名的產地，但Caol Ila的酒款特色反而是平衡煙燻與泥煤風味，以經典款12年威士忌為例，嗅聞可以發現含淡淡燒烤風味的香氣，而入口後就是泥煤味特有的鹹奶油風味。並在尾韻的層次中隱含冬日溫和的堅果香氣，是一款平衡風格極佳的威士忌。建議售價／1,290元

重度泥煤狂熱者

Talisker

■雖然是10年的酒款，但Talisker 10年的版本以經有不錯的泥煤風味，值得一提的是，雖然原廠在麥芽烘烤設定上將其定位在重煙燻泥煤版本，但它的煙燻風味是屬於水果乾式的明亮風味，與一般澱粉型態的煙燻味差異甚大；但也因為酒廠地處斯凱島（Skye Island）岸邊，所以酒體的泥煤反而是海潮型態的鹹甜味，是想試試不同煙燻泥煤老饕的選擇。建議售價／1,190元

Lagavulin

■樂加維林（Lagavulin）是艾雷島上少數幾個只生產單一麥芽威士忌，很少拿原酒給調和式威士忌使用的酒廠。拿到它家原酒做調和的僅有一間白馬威士忌。而Lagavulin也因為酒質使用慢速發酵與慢速蒸餾，讓酒體的香氣和口感除了煙燻泥煤外，更多了如可可、鹹派、花香、熱帶水果等複雜風味。建議售價／1,990元

Ardbeg

■如果你是重度泥煤控，那雅柏（Ardbeg）這款Uigeadail是不能錯過的珍品。Uigeadail是蘇格蘭蓋爾語，意指深沉且黑暗之地，恰好與泥煤的特色不謀而合。這酒除了重泥煤外，還有非冷凝過濾與54.2％的高酒精度，品飲時除了強烈的煙燻味外，最讓人印象難忘的則是重泥煤口感，除了標準的海風鹹味與奶油香外，還多了可可，咖啡，堅果般的口感，有種在吃奶油堅果派，佐以義式濃縮咖啡的享受。建議售價／店洽。

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(中國時報)