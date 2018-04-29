逛桃園農博 拍照拚好禮

圖片提供桃園市政府

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中國時報
報導張羽萱
桃園市政府IG
2018桃園農業博覽會

2018桃園農業博覽會是最吸睛的IG打卡新亮點，只要來桃園農博拍下美照，參加IG攝影比賽，就有機會獲得療癒系多肉小盆栽！

來到「國際友好」展區，走訪合掌造建築，穿過木棧橋可登上荷蘭風車，俯瞰隨著每個國家主題周變換的繽紛花海，感受濃濃異國風情；「漁夫村」是停泊在花海上的大型漁船造型展館，四周簇擁著四季海棠排列成的水波浪花，入口意象的白沙岬燈塔，藍與白相間的漁船與燈塔，呈現清新的海洋風；「夏禾風」裡巨大的稻草人悠閒地坐在田野，膝上的鳥兒彷彿發出清脆地啼叫，以「風」為主軸，結合在地風貌，讓遊客體驗互動裝置藝術的樂趣。

青創市集比創意

「青創市集」，最吸睛的就屬彩色藍白拖布置而成的亮彩翅膀，以貨櫃屋為主體，環狀排列宛如萬花筒般的絢麗，彩色箱搭建而成的舞台就像大型積木，搭配玩具兵，讓人走入童趣的世界；全國首座植生牆建置的「綠迷宮」，迷宮內部還藏有森林精靈，走過轉角就可能遇見恐龍！

全國最大的珍珠奶茶裝置藝術就在「茶香庄」，讓人好想吸一口，享受Q彈珍珠的嚼勁！「氣象殿堂」匯聚24節氣的彩色飛機，一架架穿梭在粉色花海中，可愛的隨風搖動；「鼓勵好室」取自「Green House」諧音，透過溫室的設計，空氣充滿沁涼馨香，深吸一口好似森林芬多精；大大的阿花是「草地劇場」的看門狗，栩栩如生的花朵拼接，就像搖著尾巴迎接你的來訪。

攝影比賽送盆栽

桃園農博處處是打卡點，拿起手機，按下快門，妳和你也可以是網美或網帥。桃園市政府開通Instagram帳號「taoyuan_city」，即日起到5月8日，將您在桃園農博拍下的美照上傳IG，並且＃tourto桃園農博，就能參加攝影比賽，有機會獲得桃園農博限定版手作木盒療癒系多肉小盆栽，快來逛農博，看見不一樣的桃園。

（桃園市政府廣告）

(中國時報)

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