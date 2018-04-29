原民會搶救瀕危族語

原民會搶救瀕危族語

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中國時報
報導柯佩芳
107年度原住民族瀕危語言復振補助計畫

原住民族委員會於4月17日發布「107年度原住民族瀕危語言復振補助計畫」，推動國內首創的「師徒制」族語學習，藉由聘請各瀕危語別具族語能力者擔任族語「傳承師傅」，採一對一或一對二方式，與「學習徒弟」進行每日8小時，每周5天，每月160小時的長時間族語學習。

全職的「傳承師傅」及「學習徒弟」因必須放棄其他工作，完全投入族語的傳承與學習，因此給予「傳承師傅」每月3萬5000元，「學習徒弟」每月3萬的薪資，期待傳承師傅培育出一批流利說族語者，承擔並延續族語傳承的責任！

■實施語別︰卑南語、撒奇萊雅語、噶瑪蘭語、邵語、拉阿魯哇語、卡那卡那富語、賽夏語、茂林魯凱語、萬山魯凱語、多納魯凱語。

■補助對象：依政府規定完成立案之人民團體

■申請期間：即日起至5月10日止

■受理機關：原住民族委員會

■工作項目：

1.推動師徒制。

2.系統建置及保存語文資料。

3.推動族語學習家庭、教會族語學習班、族語學習、族語聚會所。

4.其他依各族群特性自行研提的族語復振工作。

相關訊息，請密切注意原民會及各縣市政府網站公告。

※更多詳細計畫實施方式，請掃描QR Code或至原民會官方網站查詢最新消息！（廣告）

(中國時報)

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