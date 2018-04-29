吳日勤 詮釋東方風抽象畫

2018年04月29日 04:11 中國時報 報導何志平

吳日勤，《東方精神》，50號。（富家大吉藝術提供）

藝術，或許沒有絕對的定義，但若沒有內在情感、經驗及不斷的探索，它不會如此偉大。藝評家蕭瓊瑞曾說，藝術不外形式及內容。什麼樣的形式構成，產生什麼樣的形式美感；而內容則是人們曾經藉著圖像，來傳達種種屬於宗教、歷史、道德及文學等的主題。直到有一天，形式本身也成為了主題，媒材本身就是內容。

台灣抽象畫的發展向來脫離不了東方的元素。無論是劉國松萃取中國傳統繪畫及文字元素，藉由刷痕、拓印及肌理等技法創造出鮮明的中國風格抽象畫；或是陳正雄運用唐代的狂草為元素，將豐富的色塊以音符跳動的中國文字融入畫作，形成特殊的造形及獨創的風格。這樣的中西文化衝擊為東方抽象概念帶來一股沛然莫之能禦的新氣象。其後，中生代抽象畫代表性人物吳日勤又以帶有強烈東方風格的抽象畫風展現迥然不同的創新風格。

畫風充滿濃郁台灣特色

國立歷史博物館廖新田館長曾撰文指出，吳日勤受過完整的書畫訓練，能精確的掌握中國書畫的精髓。所以他在簡約、快速的色塊中以黑色線條貫穿其間，讓畫面有了東方美的基調，此種以線條質感為主宰的抽象畫作，是西方文化欠缺的視覺表現。這對吳日勤創作的分析可謂鞭辟入裡，因為粗黑的線條或區塊進入鮮豔的高彩色塊中需要極為敏銳的直覺與深厚積累的文化內涵，才能運用得當而不產生違和感，吳日勤的畫作就創造出如此神奇的視覺感觀。

吳日勤說，在旅居紐約及倫敦十多年的在地真實體驗西方文化後，將他骨子裡的中國文化豐富底蘊徹底質變，進而形成屬於吳日勤式的個人藝術語彙。再加上出生於台灣藝術創造者的靈魂，使他的畫風更具在地化的藝術風格，充滿濃郁的台灣特色。初觀吳日勤的畫有時會被他粗獷的用色、直覺又快速的刷痕及宛如飛龍在天的粗黑線條深深吸引；也會被他宛如迷霧般朦朧的東方山水畫式抽象中的肌理、刷痕所迷離，有種既整體卻又感受到多種片段所組成的錯覺。

一筆定江山的作品氣勢

吳日勤曾在個展中表示，「我創作理念的主軸是以台灣當代書寫來直指內心的本源，冥想於意識與潛意識的邊界，存在著超現實影像與顏色線條的河流，進入專注且時間停止的空間，進行書寫生命的能量留下的軌跡。」這樣的描述恰可反應他利用自身厚實的書畫訓練，衝撞而融合西方抽象的表現，形成既無可辨識又充滿強烈生命力與個人語彙的東方抽象意念。他還說，「我的每件作品都是作者生命的時間切片，獨一無二卻是生命於萬物的醒覺，當下體驗生命的酸甜苦辣，無論是可以辨識與無可名狀的，皆是內心情緒的體驗變化。」感性而直白的剖析讓人不由得讚嘆其豐富、大膽的用色中，還能感受到其作品自由訴說者吳日勤式的藝術語彙。

陸承石教授形容吳日勤的作品時，曾提到他的筆刷線條氣勢雄邁，時而渾厚；時而蒼勁；時而虛渺；時而虯韌，有種一筆定江山的氣勢，並深植於其往後的繪畫之中，甚至在他下筆剎那的專注性，似乎都帶有深層的玄奧。陸承石說，如果把吳日勤黑色塊面或線條與周遭顏色一齊納入視野，會發現他是一個個片段的組合而成，而每個片段好像都可回應藝術家記憶中收縮與重組後的圖樣。

知名收藏家陳柏安指出，在吳日勤快速、直覺及精確的筆觸與刷痕中，不僅將作品完美化，更將心中所認知的可能完美嘗試從另一個層次來表現，讓我們對他未來作品的創新充滿更深的期待感與好奇心。

藝術典藏圈

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(中國時報)