開南機電科 企業認證率百分百

2018年04月29日 04:10 中國時報 報導王勝修

開南商工校史可說是台灣技職教育史縮影，101歲的開南商工，也趁校慶當日正式發行耗時一年半編纂的開南百年校史。（開南商工提供）

開南機電科通過企業認證率百分百，學生成企業搶手貨。（開南商工提供）

以「奠定專業技術知能，培育工商人才為使命。」為辦學宗旨的開南商工是台灣第一所私立職業學校，倏忽至今已有101年的興學歷史，也為國家社會培育出無數傑出的工商各界人才。

開南商工校友其中不乏國內外知名、舉足輕重的大企業家，這些傑出校友所創立的企業更有為數不少躋身各領域之首，歷屆畢業校友超過10萬多人，遍及國內外各行各業，不僅在台灣各個經濟發展過程中，扮演極為重要的角色，也是開南商工最寶貴的資產。

全國高職首創企業認證考試

該校首創的智慧型機器人特色課程，擁有與業界同步最高規格機械手臂設備的機電科，學生還沒畢業，就已被大型企業訂走了。開南機電科更推出企業認證考試，考試內容為機器手臂的程式設計編程，因為通過此項技能檢定，可以適用於各廠牌的機器手臂檢修與控制，由國內最大機器人公司潤蓬企業直接到校監考，今年共有29位報考全部及格。

開南商工校長邢文斐表示，通過的學生日後可憑此證書到相關機器手臂或自動化公司應徵，經過大型企業專業技術的考試認證，其專業知識技術已經是可以執業的水準，對學生在求職就業的路上，絕對是助力與保障。她說在智慧化工廠的普及世代，擁有百年歷史的開南機電科走在時代尖端，為全國公私立高職中唯一擁有栽培機器手臂控制技術的學校，學生們還沒畢業就已經有大型企業蒞校選才搶訂。

開南商工不僅是創意發明競賽的金牌常勝軍，今年電機科室內配線電子乙級技術士專業證照通過率更一舉突破8成，通過率為雙北市高職之冠，表現相當亮眼。開南商工電機科畢業生人手必有3丙1乙證照，除了升學成績亮眼，其專業技能證照就業更不是問題，其表現能夠如此耀眼，平時紮實的實作教學和檢定前密集的集訓是一大關鍵，老師利用例假日為參檢學生進行練習，數年如一日，以今年為例總集訓時間就長達200個小時，相當於一學年實習課的總時數，今年參檢學生臨場表現都非常優異。

開南汽車科與順益汽車關係企業裕益汽車簽定產學合作計畫，裕益汽車派業師進行協同教學，並安排學生入廠實習和職場體驗，同學畢業後還可以進入裕益汽車各相關部門任職。

順應時勢成立照顧服務科

106學年起，開南商工成立照顧服務科與中正日照中心、弘道老人福利基金會及雙連安養中心簽訂產學合作備忘錄，提供給學生更多實務上的實作及各種與業界無縫接軌之專業課程，同時開南學生也享有健康產業之職場體驗、實習、就業之機會，使學生理論與實務結合。開南商工有別於他校擁有十個類科，發展多元，囊括工、商領域，各類科之間皆服膺108課綱之跨領域結合，相輔相成。

為了向該照顧服務領域相關單位多學取經驗，開南商工更積極投入社會公益與服務活動，今年3月28日開南商工與中華民國家庭照顧關懷總會合作，各科學生就自己專業領域，為家庭照顧者喘息學院兒時記趣活動，設計一系列的闖關遊戲；也與台北市中正區健康服務中心、台北市聯合醫院和平婦幼醫院共同辦理「益品書屋~失智友善社區~青年伴讀」之活動，開南學子一起參與社區銀髮照顧，使辛苦的照顧者可以帶著長輩前去，在學生的伴讀下一起遨遊書海。

(中國時報)