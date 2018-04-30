1個錯誤訊息 5勇消殉職

2018年04月30日 04:10 中國時報 賴佑維 、 崔慈悌 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市敬鵬工廠惡火，5名消防隊員不幸殉職。（呂筱蟬、葉臻、甘嘉雯翻攝）

打火弟兄悲歌！桃園市敬鵬工業廠房28日晚間發生大火，火勢延燒逾一天一夜，為了營救受困移工，第一批衝入火場的小隊長李翰霖、游曜陽與隊員呂宗郁、林尉熙、林伯庭、游博瑜、余佳昇，疑因敬鵬人員提供錯誤資訊，導致撤離不及，7人全被重機具壓住受困，被發現時僅呂宗郁、林尉熙幸運獲救，其餘5人疑遭濃煙嗆死。

衝入火場 不見受困移工

桃園市消防局表示，28日晚間9時26分，敬鵬平鎮3廠發生火警，到場時得知有2名移工受困，且當時1樓僅有濃煙，尚未有火光，2名小隊長各帶1組人員總共7人進入1樓，22時26分時指揮所發現狀況不對，用無線電急喊撤退，但只得到游曜陽回應「收到」，就再也聽不到任何回音。

指揮所研判7人發生意外，隨即整備搜救隊伍進入。「快點！弟兄還在裡面！」現場催促聲不斷，搜救人員在29日0時47分找到呂宗郁，當時他意識清醒，送往醫院急救。之後陸續發現6人，但是都已經沒有心跳，經搶救之後，林尉熙裝上葉克膜急救，其餘5人則宣告不治。

聽音辨位 伸手不見五指

搜救人員說，進入火場時都是濃煙，伸手不見五指，但為了自己兄弟，仍冒險搜救，並循著7人身上所配戴的救命器警報聲「聽音辨位」，但發現他們都被重機具壓住，只好折返拿破壞器材進入，因壓在呂宗郁身上的重機具較少，最早被救出。搜救人員表示，發現7人時，他們衣物完整，未被烈火灼傷，但可能被困住太久，加上氧氣瓶最多只能撐30分鐘，疑吸入過多濃煙遭嗆死。

市議員黃敬平批評，消防隊員早就衝入現場，但敬鵬人員29日凌晨3時26分才到場告訴消防隊員，公司失聯的2名移工是在隔壁棟沒著火的4樓鐵皮宿舍內，導致原先搜救計畫誤判，讓打火弟兄浪費時間在錯誤的標的物搜救，找到外籍移工的位置與受困警消的地點根本在不同棟建築物，以致釀成人命傷亡。

機具壓住 疑遭濃煙嗆死

因工廠規模大，火勢持續到29日截稿前仍在燃燒，研判燃燒時間將超過24小時，餘火最快要30日才會熄滅。消防局表示，因為目前火勢尚未熄滅，目前策略是讓火勢不再蔓延，起火點疑位於火場5樓的防焊區，但起火原因還要調查。

而蔡英文總統在獲知傷亡消息後，指示全力救治傷者，對於奮勇救災的殉職人員，務必從優撫卹。

桃園地檢署29日晚間傳訊敬鵬公司廠長黃德清、經理黃建翔、課長魏順強、安全衛生管理師蘇志明、物料管理員陳建達、警衛范氏鳳、蔡政均、陳柯達等8人，了解敬鵬工廠內部設施、物料儲放狀況，釐清火災原因。

(中國時報)