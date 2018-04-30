救災拼裝車 衝火場全靠賭命

火場千變萬化難以預料，但為了搶救民眾的生命和財產，打火弟兄卻是不顧安危衝入火場。圖為敬鵬平鎮廠大火後，大量的綠色化學藥劑流出廠外。（范揚光攝）

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中國時報
、吳岳修／綜合報導
2015年2月，桃園新屋保齡球館火警，造成6名消防隊員殉職，追思會上同仁頻頻拭淚。（本報資料照片）
敬鵬平鎮廠大火，消防隊的急救人員，將命危的打火弟兄送醫急救。（范揚光攝）
內政部消防署將網頁改成黑白，藉以悼念在敬鵬大火中不幸罹難的消防弟兄。（摘自內政部消防署）

桃園敬鵬火警、2015年桃園新屋大火共造成11名消防隊員殉職，資深高階消防人員指出，政府財政不足、基層人力短缺，每次重大火災必須徵調不同分隊臨時編組，這種「拼裝車」團隊默契待考驗，卻已成為台灣救災的常態。

默契溝通 受到嚴重考驗

2015年桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員葬身火窟，時隔3年再度發生敬鵬工廠大火，5名消防人員殉職，還有2人與死神搏鬥中。2起事件的唯一共通點，就是用「拼裝車」組成臨時救火編組。

桃園市消防局某高階消防人員指出，新屋保齡球館殉職的6名消防員來自4個分隊，敬鵬7名消防員來自3個分隊，雖有2名資深小隊長帶隊，但小隊長、隊員分屬不同分隊，團隊默契及溝通均待考驗。

他感嘆，同分隊要培養默契都需要一段時間，何況是來自於不同分隊，這11位殉職消防員有9人不滿30歲，甚至還有5人不滿25歲，儘管有資深小隊長帶領，「但拼裝車當然比不上朝夕相處的原裝車。」

消防編制 缺額達1191人

消防署副署長江濟人感嘆，礙於政府財政困難，不可能聘請大批消防員待命，因應突發性大火，同時派遣2到3個分隊出勤，透過現場指揮官調派，這是目前台灣救災常態。

江濟人強調，年輕消防員訓練絕對充足，僅「經驗」上稍顯不足，但每個分隊都有資深小隊長帶領，藉此補足年輕消防員的經驗，此次桃園大火非關經驗或人力，而是瞬間爆炸，讓消防員逃避不及罹難。

江濟人指出，全台消防編制1萬6408人，現有1萬5217人、缺額1191人，當然部分縣市可能會提出更多人力需求，這部分將一併檢討。

改革年金 打擊警消士氣

另外，曾任消防署災害管理組長、消防專家林金宏表示，此次殉職消防員中有經驗豐富的小隊長，只能說火場變化太大導致遺憾發生。

林金宏說，火場千變萬化難以預料，現場指揮官要負起最大責任，但他也坦言，消防人力長期不足，政府又改革年金，打擊警消士氣，影響年輕人投身警消意願，勢必成為惡性循環。

(中國時報)

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