新聞透視－1周7警消殉職 還沒學到教訓…

友善列印
中國時報

1周內有7名警察、消防人員執勤殉職，不論總統或桃園市長鄭文燦，都強調要徹底檢討。諷刺的是，國道去年才有員警遭撞殉職；3年前桃園更有6名警消慘死火場，政府永遠都在檢討，始終學不到教訓，讓辛苦的警消無辜淪為一連串檢討下的試驗品。

昨天桃園市長鄭文燦強調，將痛定思痛檢討救災是否有缺失之處，這番話聽起來熟悉，因為3年前新屋保齡球館大火，6名警消殉職時，他也說了同樣的話。那場大火，桃園市府遭監察院糾正，並移送多人懲戒，事後桃園各消防分隊才都配發紅外線熱顯像儀。

敬鵬的火調報告尚未出爐，火場瞬息萬變，救援個案不同，目前無法斷定究竟是現場指揮經驗不足或裝備等其他問題，但不免讓人質疑，桃園市府根本沒從新屋保齡球館大火學到教訓，打火弟兄只能賭命，靠直覺本能，進出隨時可能喪命的火場。

國道警執勤險象環生已是老問題，已造成多名員警喪命殉職。上周總統蔡英文慰問警察遺眷，表示全力支持國道警增添執勤安全、防護裝備預算，才能讓殉職警察的犧牲更有價值。

事實上，國道應增進科技執法，加強逕舉罰則避免員警陷險境早已討論多時；礙於種種因素，始終原地踏步，員警只好繼續在國道上當人肉盾牌，搏命執法。

對於1周內7名殉職警消，政府都表示要將他們入嗣忠烈祠。民選首長難免說了一口好聽的政治語言，但所有警消的共同心聲，是能平安出勤返家，若能避免不幸，誰希望忠烈祠上有自己名字？政府都要苛扣警消退休金了，還不能讓他們安全、放心執勤，誰還願意效命？這次，真的該通盤檢討、徹底精進了。

(中國時報)

1個錯誤訊息 5勇消殉職
救災拼裝車 衝火場全靠賭命
敬鵬大火 1國中、3小學停課
化學品＋高溫高壓 PCB每年燒一座
家屬傷心招魂 敬鵬老董不道歉
救災拼裝車 衝火場全靠賭命 三代消防世家 林尉熙和死神拔河

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。