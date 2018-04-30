新聞透視－1周7警消殉職 還沒學到教訓…

2018年04月30日 04:10 中國時報 胡欣男

1周內有7名警察、消防人員執勤殉職，不論總統或桃園市長鄭文燦，都強調要徹底檢討。諷刺的是，國道去年才有員警遭撞殉職；3年前桃園更有6名警消慘死火場，政府永遠都在檢討，始終學不到教訓，讓辛苦的警消無辜淪為一連串檢討下的試驗品。

昨天桃園市長鄭文燦強調，將痛定思痛檢討救災是否有缺失之處，這番話聽起來熟悉，因為3年前新屋保齡球館大火，6名警消殉職時，他也說了同樣的話。那場大火，桃園市府遭監察院糾正，並移送多人懲戒，事後桃園各消防分隊才都配發紅外線熱顯像儀。

敬鵬的火調報告尚未出爐，火場瞬息萬變，救援個案不同，目前無法斷定究竟是現場指揮經驗不足或裝備等其他問題，但不免讓人質疑，桃園市府根本沒從新屋保齡球館大火學到教訓，打火弟兄只能賭命，靠直覺本能，進出隨時可能喪命的火場。

國道警執勤險象環生已是老問題，已造成多名員警喪命殉職。上周總統蔡英文慰問警察遺眷，表示全力支持國道警增添執勤安全、防護裝備預算，才能讓殉職警察的犧牲更有價值。

事實上，國道應增進科技執法，加強逕舉罰則避免員警陷險境早已討論多時；礙於種種因素，始終原地踏步，員警只好繼續在國道上當人肉盾牌，搏命執法。

對於1周內7名殉職警消，政府都表示要將他們入嗣忠烈祠。民選首長難免說了一口好聽的政治語言，但所有警消的共同心聲，是能平安出勤返家，若能避免不幸，誰希望忠烈祠上有自己名字？政府都要苛扣警消退休金了，還不能讓他們安全、放心執勤，誰還願意效命？這次，真的該通盤檢討、徹底精進了。

(中國時報)