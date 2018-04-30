三代消防世家 林尉熙和死神拔河

2018年04月30日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 葉臻 、 郭韋綺 、 楊宗灝 ／綜合報導 ／綜合報導

「我不要兒子再當消防員！」平鎮消防分隊小隊長李翰霖救災殉職，李妻難過地說，兒子想跟著父親一起打火救人，去年沒考上警專，正準備今年重考，「但我和婆婆都不想讓他再報考！」李翰霖大哥、桃園市消防局3大隊組長李龍潭28日在現場等了一晚，卻只等來弟弟的遺體，當場痛哭失聲。

「3個兒子都是警消，每次出勤，我都擔心到吃不下飯！」李翰霖的母親說，兒子下周要替她慶生和提前過母親節，如今卻再也等不到他回來，「我這輩子沒做過壞事，小兒子卻慘死，我很不甘願，不想再讓孫子當消防員了！」

李母悲痛地說，翰霖前天出門上班前準備好飯菜，還提醒說：「飯菜放在桌上，吃之前記得再加熱。」萬萬沒想到竟是母子最後一次對話。

李龍潭說，父親是退休消防隊員，老家就在消防隊附近，從小幫忙轉警報器、救火、掃地，還鼓勵弟弟、親朋好友、堂兄弟姊妹加入警消，弟弟原本明年可升職，如今殉職殞命，「我好自責！」

林尉熙受困火場長達5個小時，送至壢新醫院急救後裝上葉克膜，生命跡象進步中，目前可以呼吸與排小便，但仍在與死神拔河，未來幾天將成關鍵。

林尉熙是高雄岡山人，一家三代6口都是消防人，阿嬤林蕭魯10多年前加入岡山婦宣隊，父親林盈璋為岡山消防分隊義消。他因從小耳濡目染，雄中畢業後考取警專消防系，不料分發到桃園平鎮分隊才1年多，就遇上火劫。母親吳玉梅昨天接任岡山婦宣隊分隊長，為北上探視愛子而缺席，姑姑林姿伶則是剛卸任的前分隊長。

林尉熙身材健壯，被取綽號「熊哥」。同事難過表示，他個性開朗樂觀、認真、人緣好且熱愛戶外運動，擁有2星潛水員證照，曾在2015年全國先鋒舟錦標賽不同項目分獲第2、3名，也奪得第5屆全國插管暨心肺復甦比賽的心肺復甦組第1名，去年10月曾在臉書上寫著：「下單位剛滿1年，什麼都不重要，活著才是最重要的，大家出勤平安。」如今自己遇到意外，同事都盼他能度過難關。

(中國時報)