化學品＋高溫高壓 PCB每年燒一座

印刷電路板PCB產業歷年重大火警

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中國時報
／台北報導

敬鵬平鎮廠大火，燒出PCB（印刷電路板）公安問題。除敬鵬18年前就曾發生過火災，包括華通、金像電、楠梓電、健鼎、先豐、燿華、耀文、聯茂等國內PCB廠均無一倖免，不只業內有著「每年燒一座」的說法，更是保險業者眼中失火頻率最高的電子業。

「化學品、燒烤、加壓機加上通風管外露，想不失火都難」，PCB從業人員說得直接，PCB在製程中需要使用大量化學藥劑，本來就很危險，碰上高溫高壓相關製程，只要一個處理不當或是電線走火，火就莫名燒起來。

事實上，除敬鵬二度釀災，PCB工廠火災已非頭一遭。早期有2002年金像電桃園中壢廠失火，2010年後更是火災事故頻傳，2010年聯茂平鎮廠、2011年華通大園廠、欣興山鷺廠、2012年金像電常熟廠、2014年健鼎無錫廠、建鼎平鎮廠、2015年燿華土城廠。近3年來，2016年志超蘇州廠、欣興德國廠、2017年燿華土城廠、健鼎無錫廠，再到昨日敬鵬平鎮三廠，幾乎每年都有1到2起事故，業內「每年燒一座」說法不脛而走，也讓不少人覺得「毛毛的」。

PCB從業人員認為，近年多起PCB事故都是化學藥劑處理不當，但不可能不放化學藥劑，也不可能避掉高溫高壓，「雖然這樣說很不負責，但與其想怎麼起火，不如想若是起火如何降低火勢」。且PCB廠排風管外露，一發生火災，就會沿排風管快速燒向其他樓層。若要將管線改成內包，再加上完全阻斷，「這錢花下去很可怕」，只能以防火建材做局部防火，但遇到火勢無法控制時，也防不了。

(中國時報)

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