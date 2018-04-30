油槽破裂噴火 斷了弟兄生路

2018年04月30日 04:10 中國時報 賴佑維 、 黃琮淵 ／綜合報導 ／綜合報導

敬鵬工業平鎮廠火災示意圖

桃園市敬鵬工業公司工廠28日晚間發生大火，導致5名消防員殉職、2名移工罹難，火勢至29日晚間仍未熄滅。（賴佑維攝）

桃園市敬鵬工業公司工廠28日晚間發生大火。（賴佑維攝）

受傷的平鎮分隊隊員呂宗郁（右）恢復狀況良好，因插管暫時無法說話的他還透過紙筆詢問「其它（他）人有出來嗎」，袍澤之情溢於言表。（葉臻翻攝、范揚光攝）

「我拿著無線電大喊，叫裡面的兄弟趕快撤退，可是卻來不及了，生死就在那一瞬間。」第一時間到場的桃園市消防局第4大隊組長陳宏銓，忍不住難過地描述當時的情況；在旁的弟兄則是看到這麼多同僚陣亡，覺得非常自責與不捨！

敬鵬工業廠房5樓發生火警，火舌快速竄燒至1樓，甚至連2樓樓地板都燒塌，惡火又快又猛，現場消防人員回憶當時景象都難以置信，指揮官見狀雖以無線電急喊撤退，但第一批衝入火場的小隊長李翰霖等7名警消還來不及反應，就被2樓砸落的重機具困住、活活被嗆死。

遭機具困住 被濃煙活活嗆死

陳宏銓組長表示，當第一批消防隊員進入火場後，敬鵬員工告知從另一側進入移工受困區較快，他走過去查看時，發現火勢瞬間從5樓快速延燒到1樓，趕緊用無線電大喊撤退，還是來不及。

「快點！還有弟兄在裡面！」為了營救受困火場的7名消防隊員，火場外的打火弟兄個個急如熱鍋上的螞蟻，但疑似位在4樓的柴油油槽破裂，火勢隨著大量柴油往下流動，如同火山爆發的岩漿般，火舌由上而下迅速吞噬整座工廠，使得救援工作難上加難，只是為了將受困弟兄救出，隊員們還是立即組織搜救隊伍，並冒險進入火場。

當時間一分一秒流逝，搜救隊員們心急如焚，其中，失聯隊員中有3人來自平鎮消防分隊，分隊長簡奕帆當時神色相當緊張，火速拿著器材和搜救人員衝入火場。他說，火場裡面布滿了濃煙，根本看不到路，但為了自己的兄弟，在周圍濃煙密布、伸手不見五指的惡劣環境下，鼓起勇氣、一步一步往前挺進。

摸黑衝火場 聽救命器找同僚

另名搜救人員也說，當時濃煙相當大，也不清楚火場內部狀況，但一想到有7位弟兄失聯，只能勇往直前，根據失聯隊員身上配戴的救命器發出的「嗶嗶」聲響，確認受困隊員的位置。

搜救人員表示，找到失聯的7名隊員後，呂宗郁還有反應，趕緊將他救出，再度進入火場時，發現壓在其他人身上的重機具太多，又出來拿破壞器材；他自責地說，如果動作再快一點，也許就能多救活1位弟兄，說著說著，淚水夾雜著黑灰滑落臉頰。

外界將起火點指向現場超過2000公升的柴油，敬鵬發言人蕭公彥表示，燃油是供發電機使用，是依法設置；否認外界謠傳存放柴油是為了洗滌電路版廢料的「保稅」用途。

敬鵬昨日傍晚在證交所召開說明會，由副總林玉女、副總林萬禮及發言人蕭公彥出席，三人向罹難者家屬鞠躬道歉。

財物損失方面，廠區帳面價值約9億多元，但因損失未明，整體產險業理賠金額，還無法預估。

(中國時報)