白髮送黑髮 好沉重的悲哀

2018年04月30日 04:10 中國時報 張伊珊 、 呂妍庭 ／綜合報導 呂筱蟬、／綜合報導

敬鵬公司平鎮廠房大火，山峰分隊因距離工廠不到1公里，人員出動最快也最早進入火場，但隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭卻再也走不出來了！任務結束後，分隊同仁個個低頭以手拭淚。林伯庭的妹妹在臉書發文感謝各界關心，也告訴哥哥「任務結束了」，盼天上的哥哥能保佑所有的火災傷害都能降到最低。

22歲的林伯庭，是5名殉職警消中最年輕的，警專畢業後到山峰分隊服務，資歷1年多，父親在嘉義老家當藝術家，母親則是水上鄉公所的課長。舅舅說，伯庭排行老大，有1個弟弟及1個妹妹，高中時聽到學長回母校分享消防員經歷，下定決心踏入消防界，盼能早一點減輕家裡負擔。父母昨在靈堂泣不成聲，白髮人送黑髮人，場面令人鼻酸。

林伯庭還有1個從國中交往至今的女友，同仁說，林和女友感情甜蜜，勤餘時常聽到2人通電話，放假也都回嘉義陪家人和女友，短短1年的消防資歷就此終止，「老天對他太殘忍！」

27歲的余佳昇是台南柳營人，同樣是長子，下有1個妹妹，余爸爸昨哭紅著雙眼說：「唯一的兒子沒有了！」他說，兒子從警專畢業後，在桃園一待就是6年，一直想要調回台南與家人團聚，始終無法如願。

余爸爸心疼表示，自己做冷氣空調，兒子每月都會排5天連假回家幫忙，也帶著2老四處遊山玩水、露營，把所有時間都給了家人。同分隊殉職的游博瑜和兒子私交甚篤，還曾帶他去老家在嘉義的游家玩。

24歲游博瑜在2015年桃園新屋保齡球館大火時，曾在臉書PO文悼念殉職的同學說：「被火燒一定很痛…。」鄰居說，他和祖母感情好到回瑞里老家時還會一起睡，是個好孩子。

(中國時報)