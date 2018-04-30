游曜陽走了 一句「收到」成遺言

2018年04月30日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

在敬鵬公司平鎮廠房大火中殉職的47歲埔心分隊小隊長游曜陽，23日才剛過生日，不到1周，竟從此與親朋好友天人永隔，老父在靈堂外傷心地說：「再怎麼以兒子為傲，他從此也不會再回來了。」游的2個兒子目前就讀國小，妻子噙著淚水帶他們向爸爸告別，令人心酸。

現場帶隊官表示，事發當下游曜陽原在工廠後面負責防災，但無線電傳來廠房內有2名工人下落不明，需要幹部帶隊尋找，他主動接下任務，和平鎮分隊小隊長李翰霖一前一後帶著隊員進入工廠搜救，沒想到再也回不來。

參與灌救的消防員難過地說，游、李領著2組消防隊員到廠房內布置水線，當越來越深入時，無線電傳來一聲「撤退」，游曜陽隨即回覆「收到」，沒想到火場上方樓板塌陷，後續救援同仁進入搶救，看到游曜陽等人被壓在機具下，那聲「收到」竟成了遺言。

同仁說，游曜陽警專10期畢業，原在新北市服務，10多年前轉調桃園，與同仁相處融洽，每次出勤救災總是衝第一，是年輕同仁最好的榜樣。他的2個小孩讀國小，20日才帶家人前往馬來西亞遊玩，一場突來的意外就讓天倫夢碎。

游曜陽的老父趕到靈堂見兒子最後一面，他泣訴，好好的孩子受這麼大的痛苦，真的好捨不得。

(中國時報)