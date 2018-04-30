管中閔決打司法戰 走完釋憲

管中閔表示自己會為台灣的高教自治堅持到底，一直走到釋憲完成。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

「教育部0427的處分對我是斬草除根，對台大是圖窮匕見，對國家制度是吃相難看、貪得無厭。」管中閔昨日接受專訪時指出，他會打司法戰，因為這是目前唯一可以勉強相信的體系，而且他會堅持到底，甚至一直走到釋憲完成。至於有人提出讓管中閔代表國民黨參選台北市長或總統，他說根本想都沒想過，當前最關心的是台大的未來，以及台灣高教自治被剝奪。

參選北市長 想都沒想過

教育部4月27日對台大校長人事案做出「管中閔不能再成為候選人」的決定，管中閔說，教育部指控他有違法爭議，甚至吳茂昆直接說他「確實違法」，他反問，教育部給台大遴選會的7、8道「金牌（公文）」，哪一道不是雞蛋裡挑骨頭？沒爭議項目也要透過政媒操作變成有爭議，怎麼說明、解釋也沒有用，是已預設結果的政治操弄，要釐清事實只有一條路，就是走司法路線，在法院尋求可能的出路，當然這條路不好走，但不管如何還是得走下去。

所有大學 都應該站出來

為何一路走來堅持到底？管中閔說，這不是台大自治的問題，而是台灣高教自治的問題，台灣整體社會信任的問題。「我聽到清華大學今天也在繫黃絲帶，為什麼？因為今天執政黨都能這樣對台大，為何不能這樣對其他大學？這是為什麼我要站出來，所有大學要站出來！」

被問到如果台大重啟遴選，他還會參加嗎？管中閔沉吟了一下說，如果台大願意重啟遴選，那表示它服膺教育部的裁判，如果你是候選人，你還要不要選？

管中閔表示，有人說教育部的大學校長遴選雙重標準，說法一變再變，反反覆覆，但其實教育部、甚至整個國家機器總動員，只有一個標準、一個鐵律：「管中閔不能當台大校長」。

捍衛自治 不應重啟遴選

管中閔表示，在司法戰上，以訴訟當事人適格，最該提出訴訟的是台大，因為教育部是駁回台大的呈報公文；「427後，我現在連校長當選人的資格都沒有，對台大該採取何種作為，更不該講什麼話。」但他相信這是台大的關鍵時刻，包括台大要如何面對強權，而這一向是台大的優良傳統。

不過他強調，自己對大學自治與學術自由，會採用體制內的任何途徑，包括司法途徑，甚至一直走到釋憲完成，他都會堅持到底。即使知道這個體制很龐大，是小蝦米對大鯨魚，「這是我自己該打的仗，我自己還是會打完；我不能要求別人，這是我自己面對的選擇與承擔。」如果檢方採取刑事司法手段，他也會接受它、面對它、處理它，因為沒有辦法放下它。

(中國時報)

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