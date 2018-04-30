管痛批民主變成「民進黨做主」

2018年04月30日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部長吳茂昆說「學術沒有民主」，管中閔昨日反諷，民主在民進黨的解釋裡就是民進黨做主，就是「民王」，人民是人民，他們是王！這段期間，執政者展現的不是公義、不是正義、不是為了公共性，而是不停搶奪國家資源，動員整個黨政體系，就為不讓管中閔當台大校長。

至於吳茂昆說大學自治只包括教學和研究，學校組織應該受教育部管轄，管中閔搖頭表示，教育部長這樣解釋大學自治是「非常窄化」，大學自治當然也包括學校內部管理，因為大學是執行國家的委託，幫國家培養人才。

「當我聽到吳先生說我違法明確時，somehow（不知何故）我聽到遠方一個響亮巨大的打臉聲！」管中閔說，如果獨董案能成案，3個月之前就可以做掉他；自己每一步都照著台大的規定去申請，完全問心無愧，「我就太像我媽，膽子小！」如果說他擔任獨董有問題，那台大每個老師都一樣，他沒有比別人占便宜。

管中閔表示，1月5日他被遴選為台大校長後，開始有特定媒體上窮碧落下黃泉，和教育部聯合起來製造某種輿論氛圍，教育部最近一次公文竟然蒐集了49項傳聞，要台大回答，「我非常感激財金系回教育部，我們沒有必要回答『據報載』的傳言！」

管中閔說，有很多朋友問他怎麼不出面，但其實他若開個記者會，隔天某些惡意的報紙做兩個大版，挑中間某兩句話攻擊，3天就把他弄臭。更何況，教育部從來沒有發給他一個函文、一通電話，要他說明，「如果他們找遴選委員會或找我本人，我一定會出來，但他們沒有！」

管中閔指出，4月時執政黨說他去大陸兼職，結果蔡政府自己捅個馬蜂窩。廈門大學已回正式函文給他的律師，說他沒兼職、沒支薪，但前教育部長潘文忠的辭職聲明卻表示管怎麼不出來面對，如果這樣還不相信的話，「那我出來講，他們會信嗎？壞心眼的人總覺得別人都是勾結！」

他表示，為何諸位台大校長候選人都談到傅斯年校長？因為那是大學與台灣的價值，是社會願意信賴的力量，但是這幾年早就被政府和少數媒體摧毀。「我沒有派系、沒有拉票、沒有寄信給校務會議代表；但我當選校長的結果，是司法的傳訊。」管中閔高分貝抗議，要變傅斯年之前，「我要先活過這個司法！」他看到的是執政團隊窮盡洪荒之力拔管，他甚至懷疑，遴選規則上用隱形墨水寫著「管中閔不能當選」。

(中國時報)