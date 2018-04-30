爭自主 台大師生發起新五四運動

台大校園內掛滿黃絲帶，力挺管中閔。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

教育部拔除管中閔擔任台大校長的資格，台大師生將在5月4日發起遊行，展開「新五四運動」。私立大學校院協進會則發表聲明說，教育部毫不避諱以政治決定凌駕專業決定，這是大學自治最黑暗的時刻。全國教師工會總聯合會也發表聲明說，為了孩子的未來，發起「不接受、不忍受、不配合」運動，直到吳茂昆下台。

此外，台北商業大學校長張瑞雄等5所技職大學也發起全民連署，呼籲教育部退出政治干預，尊重大學自主，表明「我們不再沉默了」。

教育部「拔管」後，台大代理校長郭大維昨首度發聲說，教育部的作為已對台大發展產生重大負面影響，他們募款更為困難。不過大學自治是多年來不分黨派前輩努力爭取而來，台大將全力維護。

台大師生自發性組成的「還我校長，黃絲帶的關懷」活動，也將於5月4日起發起遊行，點燃「新五四運動」。台大化學系教授徐丞志表示，今年5月4日是五四運動滿99周年，當年學生總指揮就是台大前校長傅斯年。他將號召台大師生在當天舉辦一場對教育部的抗議活動。

清大師生也加入聲援，昨天下午在人社、生科及原科等3院中間的三角地帶綁黃絲帶，他們誓言與所有曾經努力過的人民們，不論立場是否相同，一起捍衛台灣民主與學術自由。

台大落難，私校感同身受。私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾表示，私立大學校院協進會是由國內35所私立綜合大學組成，在教育部「拔管」後，12位理監事透過LINE群組討論，決定表明私校「尊重大學自治，才能維護學術自由」的統一立場。

全教總則表示，3年多前，全教總即針對東華大學校長吳茂昆的不當行為要求「知所進退」。

(中國時報)

管痛批民主變成「民進黨做主」 社會體制崩壞 拔劍力挽狂瀾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。