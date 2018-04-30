爭自主 台大師生發起新五四運動

2018年04月30日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部拔除管中閔擔任台大校長的資格，台大師生將在5月4日發起遊行，展開「新五四運動」。私立大學校院協進會則發表聲明說，教育部毫不避諱以政治決定凌駕專業決定，這是大學自治最黑暗的時刻。全國教師工會總聯合會也發表聲明說，為了孩子的未來，發起「不接受、不忍受、不配合」運動，直到吳茂昆下台。

此外，台北商業大學校長張瑞雄等5所技職大學也發起全民連署，呼籲教育部退出政治干預，尊重大學自主，表明「我們不再沉默了」。

教育部「拔管」後，台大代理校長郭大維昨首度發聲說，教育部的作為已對台大發展產生重大負面影響，他們募款更為困難。不過大學自治是多年來不分黨派前輩努力爭取而來，台大將全力維護。

台大師生自發性組成的「還我校長，黃絲帶的關懷」活動，也將於5月4日起發起遊行，點燃「新五四運動」。台大化學系教授徐丞志表示，今年5月4日是五四運動滿99周年，當年學生總指揮就是台大前校長傅斯年。他將號召台大師生在當天舉辦一場對教育部的抗議活動。

清大師生也加入聲援，昨天下午在人社、生科及原科等3院中間的三角地帶綁黃絲帶，他們誓言與所有曾經努力過的人民們，不論立場是否相同，一起捍衛台灣民主與學術自由。

台大落難，私校感同身受。私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾表示，私立大學校院協進會是由國內35所私立綜合大學組成，在教育部「拔管」後，12位理監事透過LINE群組討論，決定表明私校「尊重大學自治，才能維護學術自由」的統一立場。

全教總則表示，3年多前，全教總即針對東華大學校長吳茂昆的不當行為要求「知所進退」。

(中國時報)