社會體制崩壞 拔劍力挽狂瀾

2018年04月30日 04:10 中國時報 簡立欣

管中閔29日首度面對媒體侃侃而談，從一開始的欣喜、到不敢置信為何「白白布被染到黑」的驚懼、對人性和所有價值的幻滅，以致最後選擇承擔，管中閔說，這是生命還剩下什麼、要留下什麼的選擇與堅持。

從1月5日當選至今114天，管中閔笑稱很多媒體寫到他已經「不知道前面要加甚麼頭銜」。他回溯自己和台大的緣分，母親一輩子在台大註冊組當小職員，因此他從小就在台大小福旁的馬路邊，跟其他小朋友玩彈珠、玩尪仔標，台大對他，宛如「生根在血肉之中的生命風景」，身邊來來去去都是讀台大的學生，他自己也算是很會念書，所以當他差點考不上大學，父親對他徹底失望，父子4年不講話。

「去年底，我當選台大校長，腦袋第一個想到，就是邀請高齡98、92的父母親出席我的就職典禮。」管中閔哽咽的說，一個曾讓父母徹底失望的小孩居然可以當上台大校長，對他的父母這一生來說應該很有意義。當時，他壓根沒想到，根本不會有什麼管中閔就任台大校長的就職典禮。

管中閔說，他們家就是一個吃不飽餓不死的小公教家庭，父母面對職場或人生的態度，一直是「不爭、平安就好」。但這已經不是爭不爭的問題，從他當選台大校長後面對的政治恐攻與媒體司法操弄、到教育部427駁回台大校長當選人的處分，最巨大、最深層的剝奪與衝擊，包括台大這個他個人的生命場景，學術自由與大學自主的社會體制，人們根深柢固相信的民主、司法、各種憲法價值、甚至所有的社會信任機制，「就像突然之間，地板垮了、天花板崩塌了。」

管中閔說，他會堅持下去，就想守護兩個核心價值，一是大學自主與學術自由，另一是，面對當下信任崩壞、分裂內耗、價值混亂的台灣，如何創造社會信任機制的核心價值，讓台灣走出永劫迴歸的困境。

「看到台大校內的黃絲帶嗎？希望大家相信台灣還有公義，希望維護台灣民主體系，希望大家團結一起，阻擋房子崩塌，不被少部分人輕易摧毀！」

(中國時報)