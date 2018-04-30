吳茂昆稱學術沒有真正民主

2018年04月30日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部「拔管」引發學界反彈，教育部長吳茂昆昨表示，從未干預大學自主，否決台大校長當選人管中閔案也沒有政治力介入。他強調，學術沒有真正民主，總不能用投票來決定「我比諾貝爾物理獎得主楊振寧好」，大學以民粹方式選校長的現象要好好檢討。

吳茂昆昨出席新南向教育展開幕典禮並接受媒體採訪，對於外界指「拔管案」是政治力介入，他強烈否認，並說到目前為止，他未跟蔡英文總統見過面，行政院長賴清德打電話給他，也沒有講過要處理台大校長遴選的事。

「看到龍應台（前文化部長）女士的文章，我覺得很好笑。」吳茂昆說，龍應台自承當年當部長時，都要聽總統和行政院長的話，但那時真的是這種作法嗎？他當部長，府院並沒有要他怎麼做。

有媒體問：校長遴選不就是要民主嗎？吳茂昆回答說，學術沒有真正民主，過去台灣許多大學用民粹的方法來選校長，那是走偏了，須要改進。舉例來說，如果現在要找台積電的總經理來當台大校長，可以事先曝光他的名字嗎？如果這樣做，很多人都不敢來參加遴選。

吳茂昆表示，遴選是希望選出最好的人來領導大學，這個人很多標準要被檢視，在台大校長遴選上，遴選委員會沒有把這些事情做得很完備，也違背遴選委員會自己定的規則裡面非常重要的學術誠信問題，最後的結果，教育部當然無法接受。

教育部要台大回到最初的遴選狀況，但多位候選人表明不再參選，吳茂昆指出，這顯示遴選有問題，不然他們為何不選？

台大現在是由副校長郭大維代理校長，可以批准校內人事異動案嗎？吳茂昆說，代理就是校長，為何不能批准人事異動的案子？對於代理校長無法做事的說法，他說，「這點我不同意」。

此外，有媒體報導，台大前校長楊泮池去年原本想繼續參選校長，但在府院高層「不能拖累陳建仁（副總統）」要求下棄選；楊泮池等人後來規畫的校長人選，則是台大歷史系教授、文學院前院長陳弱水。對於被指為拔管案的幕後藏鏡人，楊泮池表示，「絕無此事」。

(中國時報)