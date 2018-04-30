5＋2提振內需 國防為主力

蔡英文總統29日接受專訪，暢談國家經濟政策等發展方針與面向。（王德為攝）

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中國時報
彭琳、／台北報導

蔡英文總統昨（29）日接受專訪時強調，今年經濟發展必須仰賴內需點火，5+2產業創新是內需最大拉力，而國防產業更是最大內需來源，商機噴發至少數千億元，不僅要發展國艦國造、國機國造等政策，並轉化為民用技術商業化，更要透過軍校、軍隊，培養英文、數理人才，帶動下一個世代的綜合競爭力。

商機噴發 至少數千億

就職即將滿2週年前夕，蔡英文在總統官邸接受《工商時報》專訪，並花了2個半小時時間完整闡述她的財經政策，從5+2產業創新、新經濟治理，談到中美貿易戰與人才任用，涵蓋總統拚經濟的各個面向。

蔡英文指出，今年台灣經濟發展將突出內需市場的角色，特別是5+2產業創新計畫，會讓台灣每個角落、每個產業都有投資機會，成為經濟發展的驅動力。繼27、28日進行首次5+2產業創新之旅視察國防建設後，蔡本周將視察亞洲矽谷和綠能產業，下周還要訪視機械、生技產業。

蔡英文強調，「國防產業真的很大，將投資686億打造66架高教機，造飛機是很貴的，後續可以放眼整個亞洲飛機後勤維修服務市場。」她指出，國防產業投資可在未來幾年創造數千億元商機，長期來看還可以打造下個世代戰機、零組件、維修等產業。

國艦國造 推系統整合

她認為，台灣下一個世代的競爭力在於系統整合，我國產業雖然在許多供應鏈中扮演重要角色，但是缺乏系統整合的能力，國機國造和國艦國造就是發展我國自身的系統整合能力。

結合時下最夯的AI題材，蔡英文舉例，她去漢翔看到生產飛機引擎機匣生產時，要在材料上挖很多洞，過去是用人工來檢查精密度，現在可以改用電腦拍照、數據分析，這就是AI產業。另外，國防產業將帶動資訊安全產業進步。

培養軍隊 英數理人才

對於現在各界最重視的人才流失與發展問題，蔡英文發揮三軍統帥能力，下令軍隊和軍校加強研習英文和數理科目，成為培訓下個世代人才的重鎮。蔡英文說，一般大學課綱要改變、實施，需很久時間，不如三軍統帥直接要求軍隊學習英文、數理。

(中國時報)

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