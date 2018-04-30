總統拚經濟 彭淮南補強腦袋

2018年04月30日 04:10 中國時報 呂雪彗 、 張語羚 、彭琳／台北報導 、彭琳／台北報導

蔡英文總統將「拚經濟」列為重要政務，外界十分好奇，總統的經濟諮詢對象究竟是哪些人？她在專訪中透露，召開財經諮詢會議的固定班底包括前閣揆(現總統府資政)林全、前央行總裁彭淮南，國策顧問何美玥，及中經院董事長胡勝正等人。

蔡英文指出，她每周一或隔周召開一次財經諮詢會議，針對大的產業政策或總體經濟政策進行檢視，聽取建言，但沒涉及實質個案處理，因那是行政院的事。

她說，經常邀請參與會議的諮詢顧問，包括林全、彭淮南、何美玥及胡勝正等固定班底，而行政院副院長施俊吉也會列席，有時候視議題會請外面的人來談談不同產業發展的建言。

這些顧問群是小英倚重的財經國師，像何美玥為選舉政見擘劃5+2國防產業藍圖，催生布局國防產業鏈發展，上周小英5+2產業創新旅程首站南下台南、高雄，視察亞洲航空及漢翔，驗收國防成果，何美玥唯一全程陪同。

至於胡勝正，更是小英首選的央行總裁繼任人選，可惜胡因身體欠佳，只好忍痛「割愛」。

此外，彭淮南則是退而不休，蔡英文賦予他一項重要任務，就是負責整合台灣經濟研究智庫能量及角色規劃，進行補強與分工，加強總經、個經等不同方向的研究與分析能量，長期作為政府的「腦袋」。

蔡英文說，未來行政團隊研究及幕僚能量要強化，現在行政部門包給外面智庫，但外面智庫無法長期及整合性為政府施政規劃，因此政府應有自己研究能量。

此外，蔡英文表示，過去行政院有財經小組，但目前並沒有，因此她希望行政院建立財經小組機制，由副院長施俊吉領軍，未來多著墨在創造金融或電信傳播匯流與等產業面發展的需求，而不是只有監理面的規範。

(中國時報)