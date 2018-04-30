政院版年改 國防部：可運作30年

2018年04月30日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國防部支持政院年改版本並指出，改革後，可確保30年運作無虞，軍人退撫基金本金累計賸餘1,268億元。國防部說，行政院建立新的「軍人退撫制度」，不但可以激勵軍人戰志、鼓勵現役人員長留久用及維護袍澤權益，進而吸引青年學子加入國軍行列，同時使軍隊菁英無後顧之憂，願意全心全力貢獻所長，捍衛國防戰力，確保國家安全。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正就「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊專案報告」，國防部與退輔會所提書面報告均支持政院年改版本。

退輔會報告中指出，將專案編列1,000億元，分10年(每年100億元)挹注退撫基金，擴大基金規模。退伍金改由公務預算支應，新制退休俸由本會及退撫基金依比例支付，以減輕基金支出壓力。退輔會說，目前領俸(含遺眷半俸)人數近20萬人。

退輔會指近日退伍軍人上街頭，其訴求非全然年改因素，是過往軍中所發生個人軍紀、管理問題，常被擴大對整體軍人形象質疑與撻伐，並損及其尊嚴與榮譽，上述原因實為長期累積結果。

國防部指出，軍人各階有服役年限或年齡，統計民國107年4月1日，國軍現有志願役人數14萬8297人，其中86年以後任官（新制）人數14萬79人（占94％）、具新舊制人數8218人（6％）。

報告指出，俸率調整對服滿20年以上之現役新制校級及士官人員，從現行俸率40％提升至55％，實質增加退後所得5494元至1萬9450元，但新舊制部分上校至上將階人員則減少退後所得5929元至4萬4172元，符合照顧中低階及短年資人員設計精神，並達長留久用政策目標。

(中國時報)