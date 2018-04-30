年改拔管2大戰場 朝野今備戰

圖為立法院大樓門口。(本報系資料照)

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中國時報
／台北報導

上禮拜年改衝突以及台大遴選「拔管」事件讓整個台灣政壇風風雨雨，藍委鎖定兩大爭議，要在今天司法及法制委員會一次攤牌。不僅要處理延後年改上路時間的相關修法，也要求教育部長吳茂昆親自到立院說明「拔管事件」，一次開闢兩個戰場。

司法委員會輪值召委、藍委吳志揚規劃上午排審公教人員年改相關修法，主要是針對年改上路時間的爭議。目前有國民黨籍立委個別提案以及親民黨黨團的提案，吳志揚表示，年改7月1日就要上路，迫在眉梢，有必要今天就處理年改上路時間的爭議。

吳志揚指出，目前提案版本中，有的主張軍公教年改同時上路，有的甚至主張待勞保也完成修法後再一起上路。此外，許多教師反映教師的聘期是從8月1日開始，7月1日上路讓教師年資少一個月，吳認為這明顯是當初修法瑕疵，將一併討論做修正。

吳志揚特別要求吳茂昆要出席下午司法與教育聯席會議。照慣例，部長很少跨委員會備詢，但吳志揚質疑由民進黨掌控的教育委員會刻意替吳茂昆護航，故意安排考察的行程，因此在司法委員會加開議程，要吳茂昆來報告「行政程序法與國立大學校長遴選規範之適用關係專題報告」。

吳志揚表示，下午議程事涉公立學校教職員年改，次長是無法做重大決策的，本來就該部長親自出面。至於校長遴選的部分，吳志揚表示，整個「拔管」事件屢見教育部以「行政程序」來威脅台大，而《行政程序法》主管機關是法務部，在司法委員會討論非常合理，吳茂昆不能迴避。

(中國時報)

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