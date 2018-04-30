顧立雄鯰魚效應 帶動金融改革

2018年04月30日 04:10 中國時報 呂雪彗 、 張語羚 ／台北報導 彭琳、／台北報導

蔡英文總統去年9月特任顧立雄擔任金管會主委，讓各界出乎意料之外，她昨日受訪時表示，金融圈向來都是菁英，久而久之讓金融系統變得較為封閉，「自己人管理自己人的結果，就是不好意思管。」蔡英文指出，選擇顧立雄就像是在魚池裡放進一條鯰魚，整個魚群就會動起來，最重要的是，「顧立雄是很聰明的一個人」。

蔡英文執政兩年來，雖然相關金融政策沒有太多改變，但是任命顧立雄為金管會主委時，還是讓市場嚇了一大跳。她笑說：「我2008年當民進黨主席時，大家也是嚇了一跳。」

她認為，一個體系走到老了，一定要從外面找新的元素進來，金融圈向來都是菁英，人才從政府監理的部門流到公股銀行，再到民間銀行，只有單向流動，久而久之讓金融系統是封閉的，自己人管理自己人的結果，就是不好意思管，或是不想管。目前金融管理體系的兩大弊病，第一是沒有嚴明的紀律、第二是管理機制沒有到位。

為了改善金融體制封閉的問題，蔡英文說：「像是一群魚中放一隻鯰魚進去，整群就動起來了。」挪威人喜歡吃新鮮的沙丁魚，為免因長途運輸回港過程造成死亡，於是漁人會在沙丁魚群中放入一條沙丁魚的天敵鯰魚，讓原來處於昏沉狀態的沙丁魚群有了動力。

她認為做了30年律師的顧立雄，接觸過人生百態和各行各業，金融業本來就是與各行各業相關的事情；尤其監理機構就是以法律為工具創造出的市場秩序，她相信顧立雄可以靈巧使用工具，也不會成為系統的負擔。

蔡英文指出，很多單位被認為是監理機構，不是產業機構，叫監理機關去思考產業發展，無異是緣木求魚；長期以來政府都沒有面對這個問題，因此需要在產業面和監理的需求上，做一個更好的平衡，希望行政院副院長施俊吉未來可負擔更多這個層面的角色。

(中國時報)