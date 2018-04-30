交通亂糟糟 賀陳旦不動如山

2018年04月30日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

桃機滑行道目前整修情況，將針對破損處修補，以便暫時維持使用。（陳麒全攝）

農曆春節連假，國道3號龍潭到大溪路段塞車嚴重，宛如大型停車場。（黃世麒攝）

桃園國際機場日前被機師爆出滑行道破爛、冒泥漿水，令外界看傻了眼；蘇花改2月5日通車，卻只開放小客車行駛引來民怨；清明節連假國道塞爆，民眾抱怨連天。各種讓民眾最有感的交通問題，交通部總是老神在在，鬧上新聞版面再出來滅火，外界要部長賀陳旦下台的聲音一直沒斷過。

塞車教人賞美景 網友譙

2016年6月一場豪雨，桃園機場出現歷年最嚴重的淹水與停電，讓剛上任的賀陳旦被立委們叮得滿頭包，當時他掛保證改善桃機問題，但一年多來又發生多次漏水、跳電事件，上周又爆出難堪的滑行道畫面，「國門」早已被網友譏為「國恥」，賀陳仍不認為這算是出包。

再回到賀陳旦剛上任時，突然取消端午節國道夜間免收費措施，同樣引來抨擊是剝奪人民小確幸，政策實行一次以失敗收場。但他並未死心，嘗試各種優惠、調整免費時段試圖分流車流，結果連續假期照樣塞，甚至以往沒那麼塞的清明節，今年也被塞爆，部長視察蘇花改塞車時，卻說民眾可以欣賞「蘇花山海的美景」，被網友封為「幹話部長」。

一連串讓民眾最能第一線直擊、感受最深的交通環境，2年來還在原地踏步。總統蔡英文任期將滿2周年，改組戰鬥內閣拚年底選舉，先後更換國防、外交、勞動等具爭議的部長，唯獨交通部長不動如山。

賀陳旦受訪時指出，塞車的原因就是車多，他並非逃避責任，當大家一起出門，塞車就是必然現象，交通部端不出什麼了不起的偏方。他說，交通部仍會從有限的管制作為改進，例如透過大數據統計，告訴民眾最佳上路時間，但他也要反問，如果拿出「使用者付費」這樣有效果、但是更強烈的做法，社會能接受嗎？

桃機滑行道坑疤 不算糟

賀陳旦表示，桃園機場啟用已久，使用狀況越來越複雜、運量越來越高，加上航廈、跑道都在擴建，種種複雜的原因，是無法透過當初的設計來滿足的，需要較長的時間改善。他以滑行道為例，破損讓人看了不舒服，但是沒有飛航安全的問題，考量事前優先順序，還有其他涉及安全的問題要先處理。

他強調，從國際組織客觀的評價，以及近半年的準點率，各項指標都在提升，代表機場整體從陸運到空運端管理，「不是那麼糟糕」，如果滑行道坑坑疤疤，真會產生危險或讓飛機繞行，不會有這種準點率表現，希望外界不要抹殺桃機的努力。

針對外界不斷有聲音要他下台，賀陳旦認為，他沒有幫自己打抱不平的空間，只是很多事情是需要一起努力的，不是靠交通部拿出單一政策就能解決，希望大家就事論事。

(中國時報)