新聞分析－頻頻出包 難怪被叮滿頭包

2018年04月30日 04:10 中國時報 陳祐誠

台灣指標民調公司去年一項結果顯示，53.5％的民眾不滿總統蔡英文執政表現，而當時的內閣首長，不滿意度前3名分別為國防部長馮世寬、交通部長賀陳旦、勞動部長林美珠，如今第1和第3名已下台，唯賀陳旦深獲信任、屹立不搖，但交通運輸亂糟糟的問題，好轉了嗎？

賀陳旦上任後，國內航空業發生多起前所未聞的重大違失，包括華航空服員罷工、復興航空無預警解散，桃園機場發生史上最嚴重的淹水，接著各種跳電、火警、班機大亂，讓外國遊客看盡笑話，機場老舊不能怪交通部長，但身為國門，給人的印象總不能漏氣，尤其國人最注重面子，若三不五時就看到機場漏水、跳電，誰會給交通部好臉色看。

這些人為疏失，突顯主管機關的監督管理鬆散與應變能力不足，事發前狀況外、事發後處理不善。賀陳旦神隱、發言凸槌，犧牲的都是民眾的權益。

社會近年仇視酒駕、反對疲勞駕駛的氛圍也越來越強烈，交通部長注重道路安全固然是好事，但民眾更在意的是，為什麼相關數字居高不下？為什麼加害者得不到嚴懲？為什麼累犯者還可以繼續上路？台灣每年取締超過10萬件酒駕，平均每天取締近300件，每個月都有人因酒駕喪生，民眾期待賀陳旦拿出手段、交出成績，卻隨著家庭破碎的畫面，一次又一次的失望。

多數民眾都明白，連續假期出門一定會碰到塞車，也能理解工程非解決根本之道，只希望交通部告訴大家，「怎麼走才不會塞車」。讓駕駛生氣的是，都照著官方建議走了，路上一樣大排長龍，一股氣自然都出在交通部身上。若未來國道真的實施差別費率，駕駛在尖峰時段多付了錢，上國道還繼續碰到塞車，這股反彈更可想而知。

賀陳旦端不出令人有感的政績，反而是各單位輪流出包，被叮得滿頭包一點也不冤枉。

(中國時報)