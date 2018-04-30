董事長辭職 亞太學院憂前景

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中國時報
／台北報導

亞太創意技術學院董事長黃平璋昨宣布辭職，學校的未來陷入未知。教育部技職司長楊玉惠表示，亞太董事會必須在近日重新選出董事長，然後決定未來發展方向。如果亞太董事會不再挹注資源，那學校現有資金只能撐到7月，8月就要退場。

黃平璋昨發表「我本將心托明月，奈何明月照溝渠，無欲則剛，不如歸去」的辭職聲明說，2016年在因緣際會下，他得知亞太創意技術學院因受少子化影響，由上萬名學生遽降至2000人不到的學生人數，且學校財務狀況入不敷出，基於對教育的夢想與熱忱，決定受邀捐助1.5億金額入主學校董事會進行改革。

黃平璋說，他2016年9月7日擔任亞太董事長後，除了付出與捐助，從未想從學校取得任何好處的想法與行為，但因為對於教育領域不熟悉，在改革方式上與部分的教師利益衝突，故遭到許多莫須有的指控。

對於外界不斷指責他要侵吞亞太校產，黃平璋說，依目前私校法規定及教育部督導下，縱無信託，任何人絕不可能也無任何機會可以將校產啃噬或變為商業用途；部分人士批評他欲啃噬校產，並未提出證據，但為證明自己清明，他已將校產全數信託給銀行。

亞太目前群龍無首，楊玉惠說，會請亞太董事會盡快選出新董事長，決定學校下一步要怎麼走。亞太現在的現金僅剩約4000萬元，如果再沒有資源進來，可能撐不過7月。目前的狀況，要其他企業接手恐怕不易，因此如果董事會不再投入資金，那就要退場了。

(中國時報)

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