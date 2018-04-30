漁業執法成果少 歐盟黃牌未除

2018年04月30日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

台灣因打擊非法捕撈漁業（IUU）不力，2015年10月歐盟以黃牌警告，漁業署為此修法，將違規漁船罰款上限從15萬元漲至4500萬元，力求解除黃牌。歐盟官員上月訪台了解改善情形，但礙於欠缺執法成果，黃牌仍未解除，未來若升級成紅牌，台灣漁獲輸歐貿易損失恐達70億元。

台灣遠洋漁船船隊達1200艘，全球排名數一數二，每年遠洋漁業產值達400億元，2015年起遭歐盟舉黃牌，若升級成紅牌，台灣遠洋漁獲不僅無法銷往歐洲，漁船恐怕也難以停靠各國港口，歐盟官員上月來台訪視，外界關心最新結果是否能將黃牌解除，但最後結果令各界大失所望，農委會副主委陳吉仲坦言，「現在仍然維持黃牌警告。」

陳吉仲表示，歐盟官員上月來台，認為我方大部分的改善都做得很好，但執法上仍欠更具體的成果，來證實執法有確實到位，對農委會來說，若有具體的違規事證，當然會直接處分，但畢竟有些違規案件需要跨海調查，會耗費不少時間，3月份最新的違規案件懲處，剛好到4月底才告一段落，時間差的關係，導致歐盟官員3月來台還看不到最新成果。

陳吉仲指出，農委會明（30）日將召開記者會，向社會大眾說明報告遠洋漁業違規案件的進度，其中一項案例是對單一漁船開罰1200萬元，此為新漁業三法上路以來，處分最重的一次，農委會一定會全力執行相關規定，相信離解除黃牌已經不遠了，只剩下最後一哩路。

漁業署則指出，此次最新一波的違規漁業裁處結果，最高罰到1200萬元，過去最高只罰到600萬元而已，一般而言，歐盟是每半年檢視一次改善情形，此次黃牌未解，最快今年9月會有再一次解除的機會，倘若升格成紅牌警告，漁獲不得再輸歐，粗估台灣遠洋漁業輸歐的貿易損失恐達70億元。

(中國時報)