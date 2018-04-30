2018年04月30日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

我國旅美大聯盟馬林魚隊左投陳偉殷昨天對戰科羅拉多洛磯隊主投5.1局被打4安打、失1分，力助馬林魚以4比1打敗洛磯，陳偉殷相隔375天再拿勝投，美職生涯第54勝落袋，更重要的是他找回以前投球的感覺，直呼「太開心了，也讓各位久等了！」

相隔375天 終於找回球感

陳偉殷前一次大聯盟勝投是去年4月19日對戰西雅圖水手隊投出7局無失分，但隨即在5月受傷，直到去年9月復出投了4場中繼，之後就再因傷勢未癒而休戰，進行更長時間療傷、復健。

FOX頻道球評曾文誠認為，陳偉殷投球感覺不像受傷復出的首戰，像是開季一直維持投1休4的輪值方式投了很多場比賽，投球節奏十分順暢，他的速球介於146至150公里左右，曲球投不多、滑球很有威力。

昨天是陳偉殷隔了218天再次先發，球速是復出的觀察重點，他開局最快球速投到92.5英里(約149公里)，回到他去年的水準，顯見復元情況不錯，有助於加快融入實戰，更有信心找回比賽感覺。

隊友火炮支援 牛棚力挺

陳偉殷前5局投了60球，有38顆好球。6局上，洛磯第1棒布萊克蒙轟出陽春全壘打、戴斯蒙擊出二壘打、史多瑞打出一壘安打，陳偉殷留下一、三壘有人退場，畢竟這是復出首戰，教練團有意保護他，反而陳偉殷激出馬林魚牛棚好表現，4名後援投手都沒有被擊出安打。

馬林魚野手的火力更挺陳偉殷，全場攻下4分回應他的表現，普拉多在1局下、3局下各打進1分。4局下，狄崔貢獻1打點安打，7局下，狄崔再轟陽春炮，馬林魚取得4比1領先。

賽後陳偉殷在臉書上PO文，開頭表示：「讓各位久等了，我真的太開心了。這麼長的復健跟等待，相信大家都等的不耐煩了。因為最不耐煩的人應該是我自己吧！」

臉書PO文 讓各位久等了

他強調，找回以前投球的感覺，享受比賽、每個出局數、每一顆球，與捕手、投手教練討論的東西也能夠運用在球場上。至於6局上的失分，他解釋是「太想要投到很好的位置，反而沒辦法控制，這其實不是我能控制的，卻勉強自己去做，下次投球會吸收這次教訓。」

(中國時報)