2018年04月30日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年亞洲羽球錦標賽女子單打金牌戰上演「海峽之戰」，台灣女將戴資穎對決大陸好手陳雨菲，兩人激烈纏鬥，曾有一球來回27拍，最後小戴以21比19、22比20的「直落二」拍下陳雨菲，榮獲2連霸，重回失去1周的世界球后寶座。

衛冕成功的小戴除了獨得2萬6250美元的冠軍獎金，她也收復世界球后的榮銜，因為今年4月世界羽聯（BWF）更改賽制，使得日本選手山口茜「超車」，昨天小戴搶下亞錦賽女單冠軍後，積分將會超越因傷缺戰的山口茜，拿回失去1周的世界第1。

這幾年大陸女子羽球實力下滑，老將退役太快、新秀接續不上，導致戰力出現青黃不接的斷層，各國好手紛紛竄出，尤其戴資穎一直壓住大陸新苗的突破能力，昨天小戴在「海峽之戰」對上陳雨菲，只是再次證明小戴是她們的「痛點」。

戴資穎是繼今年3月全英公開賽後再戰陳雨菲，小戴曾有7戰全勝優勢，不過，小戴昨開局打得不順手，後場失誤多，打到10比10後，才第1次取得11比10領先，只是小戴並未回穩，一路被拉開3分差距，直到陳雨菲挑戰界外球不成，隨後小戴穩健追擊，斜角撥球打成19比19，小戴再連拿2分取得第1局勝利。

第2局雙方打到5比5，小戴一鼓作氣拉成10比5，但小戴並未占便宜，陳雨菲趁著小戴出現較多失誤，追成12比12，接著展開拉鋸戰，一路8度平手戰成20比20，最後小戴連續2次犀利的殺球，陳雨菲難以招架，小戴以22比20再贏1局。

男子單打再爆冷門，日本23歲羽球好手桃田賢斗，連續拍下世界第7周天成、前大馬球王李宗偉，連上屆金牌的大陸選手諶龍也敗北，昨天桃田以21比17、21比13擊敗諶龍，拿下日本首面男單金牌。

(中國時報)