敬鵬每月產值將減少3億元

2018年04月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

全球車用PCB（印刷電路板）龍頭廠敬鵬平鎮廠發生大火，斷鏈及轉單傳言甚囂塵上。敬鵬發言人蕭公彥表示，平鎮P2、P3兩廠產值占整體營收15％，每月將因此減少3億元營收，但透過其他廠房調度產能，加上正處淡季，各廠的產能利用率都沒滿，至少可回補過半缺口，將損失降至1.5億元，但不至於有掉單或供應鏈斷鏈情況。

全力調度他廠 損失減半

敬鵬在桃園、平鎮、大陸常熟及泰國都有廠房，其中以桃園為主，此次受影響的平鎮廠區占30％，遭焚的P2、P3廠占平鎮廠一半。由於敬鵬各廠房幾乎所有產品都做，所以可透過其他產房支援P2、P3產能缺口。

蕭公彥表示，火災發生後，確定短期內無法復工，已經通知受影響客戶，有些客戶如果兩個產區以上均有認證，問題就比較小，能馬上銜接，有些客戶如果只有單一廠區有認證，敬鵬會想辦法解決，協助維持供貨。

不會掉單 供應鏈不間斷

蕭公彥表示，目前還無法推斷平鎮P2、P3兩廠何時能重建，少則半年、多則超過1年，主要是因為這兩廠都是RC結構，如果災後鑑定結構沒受損，重新拉機台、認證大概半年，但如果結構受損必須全部打掉，就會更久。

蕭公彥表示，若以平鎮兩廠占敬鵬整體營收15％來估、每月少掉約3億元，但透過其他廠區支援，大概可補足過半缺口，穩下來後，再想辦法再慢慢地補足，每月影響約1.5億元，不至於有掉單或供應斷鏈情況。

蕭公彥直言，會不會掉單，或是會不會轉到其他業者，就看未來這一段時間的狀況，對客戶來說，只要敬鵬能維持穩定供貨，就不會掉單，已經啟動應變計畫，希望把對公司生產、業務及客戶的影響降到最低。

認證嚴格 不容易被取代

組車廠業者認為，敬鵬因是全球車用PCB龍頭，由於車廠認證比較嚴格，已經打入供應鏈，要馬上被替代，也沒那麼容易，這是敬鵬的優勢，但如果沒熬過這關，當然有可能將其他供應商扶正，考驗會在未來半年。

蕭公彥指出，平鎮廠何時重建，目前都還沒定數，但長期不可能都靠調度產能，若要維持穩定供貨，可能加快大陸常熟廠擴建，目前常熟廠占整體營收約25％，不過即便擴建，仍與在台桃園、平鎮兩廠有差距。

(中國時報)