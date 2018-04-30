敬鵬每月產值將減少3億元

桃園敬鵬工業平鎮分廠28日發生重大火警，釀成7死5傷的重大意外，敬鵬工業29日在證交所召開重大訊息說明記者會，資深經理蕭公彥（右）在宣讀內容時數度哽咽，一旁的副總林玉女（左）頻頻拭淚。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

全球車用PCB（印刷電路板）龍頭廠敬鵬平鎮廠發生大火，斷鏈及轉單傳言甚囂塵上。敬鵬發言人蕭公彥表示，平鎮P2、P3兩廠產值占整體營收15％，每月將因此減少3億元營收，但透過其他廠房調度產能，加上正處淡季，各廠的產能利用率都沒滿，至少可回補過半缺口，將損失降至1.5億元，但不至於有掉單或供應鏈斷鏈情況。

全力調度他廠 損失減半

敬鵬在桃園、平鎮、大陸常熟及泰國都有廠房，其中以桃園為主，此次受影響的平鎮廠區占30％，遭焚的P2、P3廠占平鎮廠一半。由於敬鵬各廠房幾乎所有產品都做，所以可透過其他產房支援P2、P3產能缺口。

蕭公彥表示，火災發生後，確定短期內無法復工，已經通知受影響客戶，有些客戶如果兩個產區以上均有認證，問題就比較小，能馬上銜接，有些客戶如果只有單一廠區有認證，敬鵬會想辦法解決，協助維持供貨。

不會掉單 供應鏈不間斷

蕭公彥表示，目前還無法推斷平鎮P2、P3兩廠何時能重建，少則半年、多則超過1年，主要是因為這兩廠都是RC結構，如果災後鑑定結構沒受損，重新拉機台、認證大概半年，但如果結構受損必須全部打掉，就會更久。

蕭公彥表示，若以平鎮兩廠占敬鵬整體營收15％來估、每月少掉約3億元，但透過其他廠區支援，大概可補足過半缺口，穩下來後，再想辦法再慢慢地補足，每月影響約1.5億元，不至於有掉單或供應斷鏈情況。

蕭公彥直言，會不會掉單，或是會不會轉到其他業者，就看未來這一段時間的狀況，對客戶來說，只要敬鵬能維持穩定供貨，就不會掉單，已經啟動應變計畫，希望把對公司生產、業務及客戶的影響降到最低。

認證嚴格 不容易被取代

組車廠業者認為，敬鵬因是全球車用PCB龍頭，由於車廠認證比較嚴格，已經打入供應鏈，要馬上被替代，也沒那麼容易，這是敬鵬的優勢，但如果沒熬過這關，當然有可能將其他供應商扶正，考驗會在未來半年。

蕭公彥指出，平鎮廠何時重建，目前都還沒定數，但長期不可能都靠調度產能，若要維持穩定供貨，可能加快大陸常熟廠擴建，目前常熟廠占整體營收約25％，不過即便擴建，仍與在台桃園、平鎮兩廠有差距。

(中國時報)

顧立雄鯰魚效應 帶動金融改革 已連11黑 40元關卡岌岌可危

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。