已連11黑 40元關卡岌岌可危

敬鵬股價走勢圖

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中國時報
／台北報導

敬鵬屋漏偏逢連夜雨，受匯率及紅色供應鏈殺價搶單，營運自去年第4季以來呈現疲弱，股價已連續拉出11根黑K棒，上周五收盤價43.5元，更創下29個月來新低，如今遭逢火災產能受創，今日開盤恐遭遇龐大賣壓，40元整數關卡面臨考驗。

敬鵬成立於1979年，關鍵轉折是從2005年跨進車用PCB，先後打進福特及全球最大汽車電子廠Bosch供應鏈，華麗轉身。敬鵬去年營收236.46億元，光汽車板就高達177.34億元，占比逾7成，出貨範圍涵蓋全球車廠。

不過去年因原物料成本上漲，加上新台幣強勢升值，稅後淨利13億元、每股稅後盈餘3.78元，衰退近3成，不如市場預期，加上董事會僅配發現金股息2.25元，配息率探至6成，更加深近日股價跌幅，連吞11根黑棒。

汽車零組件業者認為，敬鵬早在10年前就領先同業跨入車用PCB，確實有先見之明，但近幾年「晚進來的同業，也都進來了」，為了搶市占率，難免殺價競爭，從價格到毛利率，都會對敬鵬帶來壓力，這是最大隱憂。

零組件業者表示，敬鵬想突圍，就是轉進高階及高附加價值產品，甚至是抓緊電動車趨勢再下一城，以目前市占率居冠，敬鵬確實有較大的機會，但因競爭者多，可得慎防對手趁此時「彎道超車」。

法人認為，敬鵬多以美元計價，新台幣升值對營收、毛利率都有影響，加上帳上上億美元資產，匯率波動將影響獲利，如今除祈禱新台幣能夠回貶外，關鍵還是得拿出實際行動迎戰產能缺口，穩住客戶。

法人指出，敬鵬原寄望第2季有季節性回溫需求帶動，但全球車市仍未見顯著復甦，產業殺價壓力也沒減少，如今平鎮廠產能受創，短期內想谷底翻身不易，長期得看產能缺口能否完全補足，化解可能的轉單危機。

(中國時報)

敬鵬每月產值將減少3億元

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