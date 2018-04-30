每人16.6萬生活費免稅 雙薪難適用

2018年04月30日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

5月報稅季起跑，財政部今年推出多項新制，讓納稅人受惠最多的，莫過於基本生活費新制上路，每人可扣抵16.6萬元，適用家庭成員多、賺錢人少的個案，像是四口之家，只有1人賺錢便有機會受惠。另由於新制將免稅額拉高至8.8萬，並調高課稅級距，納稅人也可省很大。

今年報稅新制多，國稅局指出，主要新制包括免稅額由8.5萬元調升為8.8萬元、退職所得定額免稅調整，同時新增愛心房東租賃收入免稅額、配合《納保法》祭出基本生活費每人16.6萬不課稅等多項新制。除「免稅額」、「退職所得」隨物價漲幅連動調整外，要屬基本生活費用不課稅受益最大。

安永聯合會計師事務所會計師楊建華說，如計算出「基本生活費總額」 超過 「免稅額/扣除額」，差額可於綜合所得中扣除。以一家四口為例，若先生為薪資所得者，撫養太太及2名未成年子女，家庭基本生活費總額66.4萬元，採標準扣除額免稅額及扣除額合計66萬元，報稅時可自綜合所總額中減除差額4000元，受惠較大。

進一步試算，父親年薪187萬，太太在家照顧2名小孩無收入，免稅額由8.5萬提升至8.8萬，12％適用級距由117萬提升至121萬為上限，則將可較105年舊制省下4160元稅金。同樣的基礎，採基本生活費扣除計算，將可省更多 、達6080元。

由於採網路報稅民眾快速成長，財政資訊中心主任陳泉錫表示，今年大幅改善蘋果MAC電腦報稅介面，昔日「卡卡」耗時40分鐘下載報稅的問題將不再發生，約5分鐘左右便可搞定。

另為增加網路報稅管道，除新增八大公股行動銀行APP結算自動繳款，也開放已註冊的健保卡可使用活期（儲蓄）存款帳戶線上繳稅。

但是用健保卡加密碼繳稅，需小心，若錯誤達9次會鎖卡，須至各地國稅局櫃台申請解鎖。

(中國時報)