中信金 記錄偏鄉老師無私奉獻

2018年04月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

一個發生在老人比小孩多的偏鄉小學場景，透過金馬導演楊雅喆近半年的記錄，台南市後壁區新東國小扯鈴隊老師王士豪燃燒自己、無私奉獻生命，陪伴偏鄉孩童成長的故事，本月28日正式在網路上映。

延續「愛讓我們家在一起」概念，2018年中國信託最新品牌形象廣告「向愛致敬」將愛擴大延伸，自中國信託慈善基金會「臺灣夢」計畫發掘真實個案，藉此向用愛影響愛、啟動愛的循環偏鄉老師及志工致敬。

本月28日在新東國小舉辦的「向愛致敬」紀錄片首映會，邀請新東國小全體師生、在地鄰里逾300人與會，楊雅喆與新東國小校長林秋美、中國信託慈善基金會「臺灣夢」仕安基地專案負責老師黃雅聖，特別分享影片拍攝過程點滴並與小朋友面對面座談，讓這份愛的氛圍感動所有大、小朋友。

中國信託長期關注偏鄉弱勢兒童問題，發現偏鄉孩子多是來自中低收入、外配或隔代教養的家庭，缺乏父母關愛，不敢跟別人聊天，怕被人瞧不起，甚至以欺負同學隱藏自卑。然而卻有一群熱血老師跨越血緣，將缺乏關愛的孩子當成家人，為資源貧乏的孩子扭轉未來，對偏鄉孩子來說，他們是「遲來的父母」。

「向愛致敬」故事聚焦在新東國小扯鈴隊，已故的指導教師王士豪為本片的精神核心，敘述扯鈴隊孩子們對士豪老師的回憶與成長。

楊雅喆表示，這個紀錄片意義非凡，他想從孩子的觀點出發，希望捕捉一對對單純的眼光，透過孩子們的視角還原記憶中老師的模樣。

楊雅喆強調，他特別期待透過鏡頭記錄小孩子的成長及快樂，因為這是士豪老師臨走之前最大的心願，因此成就本片的拍攝主軸。他也期待觀眾參與這個看似平凡、卻真實偉大的故事，藉由注視著畫面中純粹的身影，就像代替士豪老師見證這群孩子們的轉變。

(中國時報)