華裔神探李昌鈺 暢談鑑識人生

2018年04月30日 04:10 中國時報 蕭承訓 、 林郁平 ／專訪 ／專訪

319槍擊案，李昌鈺以放大鏡檢視案發當天吉普車擋風玻璃彈孔。（本報資料照片）

李昌鈺小檔案

國際刑事鑑識專家李昌鈺博士，被稱為當代福爾摩斯，從事刑事鑑識工作長達60年，他出生大陸江蘇省如皋縣一個富裕鹽商家庭，1949年隨母親和家人遷往台灣，其父在搭乘太平輪來台時遇難身亡，家道中落，改變李昌鈺的一生。

李昌鈺近年往來兩岸講學、參與大陸多起矚目案件鑑識，他認為大陸在鑑識科學方面已超越台灣。本報特別專訪他談兩岸刑事鑑識消長，並分享人生經驗。以下是專訪摘要。

問：您經常到大陸講學，在大陸有個法庭科學博物館，請比較兩岸在鑑識領域的差異？

答：30年前，台灣派了林茂雄、翁景惠等第一批鑑識人員到美國我那邊受訓，當時北市發生華南銀行搶案，警方把卡賓槍帶到美國請我鑑驗，因當初送到德國、日本，鑑驗結果卻正好相反，到底誰對誰錯？鑑識科學怎麼會有不同答案？後來我發現兩者都有誤差，警方開始重視鑑識科學。

台灣鑑識科學 30年前已萌芽

我回國講學上千場，最初從警大、刑事局，後來增加調查局、安全局、大學、法院、社會民眾等，台灣鑑識科學30年前已萌芽，有像侯友宜等優秀刑偵人員，當時侯在北市當刑警隊長，案件發生時常跑來問我意見，很用功，一路走來培養不少人才。

第一次到大陸是1987年，公安部、人民大學聯合邀請我去講學1個月，那時大陸鑑識科學非常落後，但最近幾年已超過台灣，在人才培養方面，每月都有一批人到我美國研究中心，每年派大學教授去做1年培訓，有計畫的長期培訓。

台灣沒經費，基層沒辦法去學，中斷很可惜。前警大校長謝銀黨組織基金會，現在每年培訓4名人員，但經費是靠民間，不像大陸傾國家力量推動。

大陸後來居上 比歐美更先進

問：請比較兩岸鑑識工作的水平？

答：大陸有些地方比歐美還先進，尤其是DNA及很多基因庫，現在身分證已開始用DNA晶片，將來對破案效率將大大提高，重大事故被害人身分鑑定也會大幅提高。大陸的資料庫、刑偵技術都比台灣完整，並不斷在研究、發展，實驗室興起。

現在台灣破案都靠攝像鏡頭及通聯，大陸也是，但他們的覆蓋率、清晰率都比我們好，所以台灣若再不培養人才，再過幾年基金會捐助的人越來越少，我也老了，已經宣布金盆洗手。幸好目前還有熱愛鑑識工作的企業界人士及義工不斷努力，才讓台灣鑑識工作能繼續延伸下去。

問：在您的生涯中，挑戰最大的是那幾件案子？

答：在美國來說，辛普森案是世紀大審；甘迺迪遭暗殺到現在50年，真相到底是奧斯華是唯一的殺手呢？還是政治陰謀？

經手奇案無數 堅守鑑識本分

台灣有很多大案件，像劉邦友、白曉燕、彭婉如、尹清楓案，319在鑑識科學上是個挑戰，但並非很困難的案件，困難的是後來死者被火葬，遺書也被燒掉，衣服也沒有了，傷口是不是槍傷是很簡單的，我們在美國看槍傷看太多了。後來很多人問動機，我報告已經給了，鑑識工作人員不能講動機，動機是檢察官和刑偵要去查的。

我報告清楚說是2槍，第一槍會對著目標，我們調查出來，連刑偵人員都質疑我們，一直到錄影帶分析，陳義雄就在錄影帶裡面，因為先前的報告，認為此人無關，以為我們做錯了。

在波蘭最大案件是解決波蘭總統飛機在蘇聯失事，到底是誰殺的；泰國政變時，反對黨領袖被殺，也是請我去調查到底是自殺還是他殺？世界各國很多案件，每個國家認為重要的案件，就是社會、人民關心的案件，假如這些案件破不了，越來越多的話，人民就會對國家政府失去了信心。

教導邏輯思考 學習挖掘證據

問：您在各地舉辦夏令營活動向下扎根，請談談此經驗？

答：我在美國、大陸、警大都有辦夏令營，要謝謝企業界人士支持。很多人只看到表面，說夏令營是鑑識科學，我們真正要教小孩的是邏輯思考，因為不管做哪行，都要用邏輯思維。尤其新聞媒體，做的其實跟我們一樣，要挖掘證據，然後研究、寫成文章，假如基本證據錯了，論點也就錯了，這也是邏輯分析。很多參加者，現在變得很有成就，有些人當醫生，不一定都要從事鑑識。

我們訓練學生觀察力，我以前在沙勞越華文報當記者，當時撞死一條狗是城裡的大事，我可以寫一個整版關於這隻狗如何躺在那奄奄一息。所以教觀察能力，讓學生能寫得出來、講得出來，給他們一個現場發揮團隊精神，6個人一起寫報告，變成好的團隊。夏令營是多元化的，希望一些人以後能從事鑑識工作，不從事者也可將理論及思維方法運用在生活上。

(中國時報)