生性簡樸 1張衛生紙用5次

2018年04月30日 04:10 中國時報 蕭承訓 、 林郁平 ／專訪 ／專訪

李昌鈺妻子宋妙娟去年7月離世，在眾多好友及徒弟鼓勵支持下，決定走出傷痛，訪談談到妻子時，他仍忍不住再度哽咽。

81歲的李昌鈺說，和妻子結婚57年，戀愛3年，整整60年，很謝謝她的陪伴。前兩個月他痛不欲生，他說，「當時想削髮為僧，真正當解塵了。」

後來很多朋友、學生都跟他講，老師你不做了，要怎麼辦，特別是幾個研究生，將來博士學位無法完成，還有很多案件被害人的家屬，他們跪在地上拜託，說他是他們最後的希望，所以凡事只能盡力了。

李昌鈺笑著說，很多人問他要選什麼樣的人？他說，要60歲以上，要會洗衣燒飯、擦皮鞋，一共30件事情什麼都要會，不要長得很漂亮很年輕，但要跟他一樣節省。「我是生活很節省的人，對自己我不必浪費」，所以1張衛生紙可用5次，擦眼睛再擤鼻涕，接著可擦桌子擦皮鞋，不像現在年輕人用1張很快就丟了。

李昌鈺說，台灣人民很可愛，非常純樸，很可惜政治人物沒有好好替人民著想，有時看到很心痛。

李昌鈺出生江蘇，到世界各地時，對中國總有一份感情。他說，不管怎樣都是中國人，美國再怎麼樣平等，也是對少數民族歧視，最近在美國的華人感到一股危機，槍擊案這麼多，黑人、西班牙人、印度人，下一個誰是目標？等到中國人變成目標，大家不會分你是台灣人或中國人，都會受到影響，所以不應該再分是哪裡人，大家都是中國人。

(中國時報)