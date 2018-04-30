北韓5月關核試場 邀國際見證

北韓朝中社29日發布照片，北韓領導人金正恩27日在兩韓峰會上開懷大笑。金正恩在會上承諾，將在5月關閉豐溪里核子試驗場，並邀請外國專家到場見證。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
North 38網站所公布衛星拍攝到的豐溪里核子試驗場空照圖。（美聯社）

南韓總統府（青瓦台）昨發布27日兩韓峰會成果，據發言人轉述，北韓領導人金正恩承諾5月將關閉豐溪里核試驗場，並「邀請美、韓專家及媒體到場見證，向國際社會透明公開」。金正恩釋出絕大善意，強調自己絕對不是會拿核彈對付南韓或美國的那種人。

青瓦台稱，南韓總統文在寅對金正恩的談話表示歡迎，並決定就具體實施時程進行協商。金正恩宣稱，「有些人說，我們關閉相關設施是因為它們不再能運作，但你們會發現，核試場還有另2條更大、狀況良好的坑道。」

北韓於2006、2009、2013、2016及2017年，共6次在豐溪里核試場進行地下核試，當地也是外界唯一知悉的北韓核試驗場。曾有脫北者爆料，豐溪里附近區域已成死亡之地，寸草不生、水井枯涸、居民生下畸形兒，有些甚至沒有肛門和生殖器。

金：建立互信不需核武

國際間泰半仰仗豐溪里衛星照片，以及追蹤相關儀器設備的移動，收集北韓核武計畫進展等資訊。去年9月北韓最後一次核試後，豐溪里發生多次地震，地震學家認為核試場已部分坍塌，不堪使用。南韓曾警告，繼續在豐溪里核試可能令山體崩塌加劇，並增加輻射外洩的風險。金正恩上述談話，顯然針對這類揣測而來。但平壤當局尚未對5月廢棄核試場的時程發表公開評論。

對於即將與美國總統川普會談，金正恩持樂觀態度。青瓦台引述其說法，「美國對我國一直抱持敵意，但只要我們開始對談，美國就會知道，我不是會對南韓、太平洋或美國發射核武器的那種人。」「如果從現在起，朝美時常舉行會談，建立互信，並得到美國結束戰爭、簽下不侵略條約的承諾，那麼我們何需因持有核武而活在困境中？」

金正恩說，他絕不會對南韓動武，不會讓韓戰的痛苦歷史重演，不能讓韓民族土地上，再次發生流血衝突。他還提出，針對偶發性的軍事衝突和戰爭危險，需建立一套機制，以防局勢升高。

朝調整時區 與南韓一致

為進一步表達和解誠意，金正恩允諾調整時區，把北韓時間調快30分鐘，與南韓時區同步。金正恩說，峰會期間他看到牆上有2面代表兩韓時間的鐘，令他心碎。他告訴文在寅，是北韓更動了時間，會再改回原本的時區。

(中國時報)

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