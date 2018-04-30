川金會近了 推測下月蒙古登場

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普28日表示，他可能在未來3到4周內與北韓領導人金正恩會面。至於川、金兩人見面的地點，只剩蒙古和新加坡2個選項。但由於新加坡迄未收到通知，美媒推測蒙古首都烏蘭巴托雀屏中選的機會較大。

川普28日在密西根1場選舉造勢活動上表示：「我認為我們（他和金正恩）會在接下來3到4周內會面…這次見面至關重要，要談朝鮮半島無核化。」當台下群眾大喊「諾貝爾！諾貝爾！」川普笑得合不攏嘴。

當天，川普曾提到與金正恩會面地點的選項已減少到剩下2個。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息人士報導，川金會將在蒙古和新加坡之間擇一。先前有報導指美方傾向選擇新加坡，不過新加坡總理李顯龍28日表示，他至今還未收到任何主辦川金會的正式要求，分析家據此推斷，蒙古出線的機率較高。

從實務層面上看，蒙古是最接近北韓的中立國，方便金正恩搭乘豪華專列走陸路前往，不需搭乘蘇聯時期留下的老舊飛機。蒙古與北韓關係一向良好，蒙古外長朝格特巴塔爾2個月前剛造訪過平壤。此外，美國與蒙古關係同樣友好。

另外，美日韓3國領袖28、29日互通電話，討論朝鮮半島最新情況。南韓表示，文在寅與川普2人在通話中商定，韓美將保持緊密合作，力促川金會能成功。

日本首相安倍晉三與文在寅通話後告訴媒體，文在寅稱與金正恩會談時，曾提到日本人遭北韓綁架問題，對此安倍表示感謝。多年來，解決1970和1980年代日本公民遭北韓綁架，一直是日本關注的重要議題。文在寅告訴安倍，金正恩願意隨時與安倍對話，促進日朝關係正常化，文在寅希望扮演日朝領袖對話的橋梁。

(中國時報)

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